애플, 1천25억 달러로 역대최고 분기매출…아이폰 매출도 최대

▲ 아이폰

아이폰 제조사 애플은 지난 3분기(4∼6월, 회계연도 4분기)에 매출 1천25억 달러로 사상 최고치를 기록했으며 주당순이익은 1.85달러였다고 30일(현지시간) 밝혔습니다.분기 매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 1천22억 달러를 상회했고, 주당 순이익도 전망치 1.77달러를 넘어섰습니다.490억3천만 달러를 기록한 아이폰 부문 매출과 249억7천만 달러인 서비스 부문(아이클라우드·애플뮤직 등) 매출도 사상 최대를 기록했습니다.다만 아이폰 부문 매출은 시장 전망치 501억 9천만 달러에 다소 못 미쳤습니다.이와 관련해 팀 쿡 애플 CEO는 CNBC 방송에 "지난달 출시한 아이폰17 시리즈에 대한 소비자 반응은 상상을 초월할 정도"라며 "다만 여러 모델이 공급 제약을 겪고 있다"고 말했습니다.아이패드 부문 매출액은 69억 5천만 달러였고 데스크톱·랩톱 등 맥 부문은 87억2천만 달러, 애플워치·에어팟·비전프로 등 기타 제품 부문은 90억4천만 달러를 기록했습니다.쿡 CEO는 미국 정부의 관세 부과에도 제품 가격을 인상하지 않았다고 밝혔습니다.그는 "관세 없이 책정할 가격을 그대로 유지했다"며 "관세 부담은 매출총이익에서 흡수하고 있다"고 설명했습니다.9월 결산 법인인 애플의 연간 매출액(지난해 10월∼올해 9월)도 4천160억 달러로 역대 최고치를 보였습니다.쿡 CEO는 이와 같은 성장세가 다음 분기(10∼12월)에도 이어질 것으로 내다봤습니다.그는 "(다음 분기에) 연간 성장률 10∼12%를 기록하고, 아이폰 매출액도 두자릿수 성장세를 보일 것으로 예상한다"며 "애플 사상 최고의 분기가 될 것"이라고 말했습니다.