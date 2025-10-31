백악관, 한미정상 '트럼프 머그샷 셔츠' 보는 사진 SNS에

▲ 백악관 엑스 계정에 올라온 한미정상 사진

미국 백악관이 경주에서 열린 한미정상회담 관련 사진들을 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정에 올리면서 도널드 트럼프 대통령의 과거 '머그샷'(수사기관 등이 찍은 피의자 사진)이 새겨진 티셔츠를 부각했습니다.백악관은 지난 29일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 계정에 한미정상회담과 관련한 사진 여러 장을 올리면서 마지막으로 트럼프 대통령이 이재명 대통령과 함께 이른바 '트럼프 굿즈'들을 배경으로 찍은 사진을 올렸습니다.마가(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호) 모자와 사진집, 성경, 트럼프 대통령 부부의 저서 한글 번역본 등 다양한 '트럼프 굿즈'가 사진의 배경에 등장합니다.백악관은 여러 아이템 중에서도 트럼프 대통령의 사진과 함께 '절대 항복하지 않는다'(NEVER SURRENDER)는 문구가 새겨진 티셔츠에 주목한 듯했습니다.사진에서 이 대통령은 트럼프 대통령에게 티셔츠 쪽을 가리키며 무엇인가 말을 하고 있고, 트럼프 대통령은 티셔츠 속 자신의 사진을 응시하고 있습니다.티셔츠 속 사진은 트럼프 대통령이 바이든 행정부 시절 대선 뒤집기 시도 혐의 등으로 기소돼 2023년 조지아주 풀턴 카운티 검찰에 출두했을 당시 찍은 머그샷입니다.이 사진은 트럼프 대통령이 작년 대선 선거 유세 도중 총격을 받아 귀를 다친 뒤 성조기 아래에서 주먹을 치켜든 모습을 담은 사진과 함께, 트럼프 대통령의 '롤러코스터' 정치 인생에서 '이정표'격인 사진으로 통합니다.이 머그샷을 사용한 수많은 '트럼프 굿즈'가 생산돼 작년 대선 과정에서 트럼프 대통령 지지자들에게 팔렸습니다.(사진=백악관 엑스 계정 캡쳐, 연합뉴스)