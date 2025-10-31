최민희 딸, '작년결혼' 야당 주장 반박…"스케줄 내가 결정"

▲ 최민희 과학기술정보방송통신위원장

더불어민주당이 국정감사 기간 각종 논란에 휩싸인 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 거취를 두고 고심하고 있습니다.당 지도부는 일단 국감을 마친 뒤 사실관계를 따져보겠다는 방침이지만 논란에 대응하는 최 위원장의 행보가 부적절했다는 당 일각의 지적도 없지 않습니다.당 지도부 관계자는 30일 연합뉴스와 통화에서 "지도부가 최 위원장 거취를 논의한 바 없다"며 "당 일각에서 그런 요구가 있다는 정도일 것"이라고 전했습니다.문금주 원내대변인은 취재진에게 "원내에선 사실상 무관심에 가깝다"며 "향후 국감 총평, 평가 과정에서 그런 얘기가 나올 수 있지 않겠느냐"고 말했습니다.야권의 최 위원장 사퇴 요구에 일단 선을 긋고 국감 뒤로 결론을 미룬 셈입니다.그러나 최 위원장의 논란 대응에 대해선 당내에도 우려의 시선이 엄존합니다.국감 기간 국회에서 딸 결혼식을 열어 피감기관 등으로부터 축의금을 받는 등 논란의 중심에 선 최 위원장이 석연치 않은 해명으로 오히려 문제를 키운다는 지적입니다.한 재선 의원은 "사실관계를 본 다음에 최종 판단을 해야 한다"면서도 "논란이 사실이라면 국민 감정선을 넘어설 수 있고, 국감 도중 언론에 대한 (최 위원장의) 태도도 적절하지 못한 부분이 있다"고 지적했습니다.이날은 최 위원장 측이 한 인터넷신문 유튜브 채널의 비판 보도에 문제를 제기하며 영상 삭제를 요구하고, 과방위 피감기관인 방송통신심의위원회에 직접 해당 채널에 대한 시정이 가능한지를 문의했다는 보도까지 나왔습니다.과방위원장실에서 피감기관을 상대로 공식 절차도 거치지 않고 비공식적으로 문제를 제기했다는 취지입니다.박수현 수석대변인은 이날 라디오에서 "이런 문제를 (제기)하려면 공식 민원 신고 절차를 거쳐서 하게 될 텐데 왜 이렇게 했을까 의아하고 최 위원장이 이 분야 전문가인데 상식적으로 이해가 안 가는 부분이 있다"고 말했습니다.최 의원실 관계자는 언론 공지에서 "방심위 문의는 단순한 절차 확인 문의였고 이 과정에서 최 의원에게 보고하거나 지시받은 사실은 전혀 없다"며 "(영상을 제작한) 기자에게 보낸 이메일도 정중한 사실 정정 요청이었다"고 말했습니다.최 위원장도 보도 내용을 직접 해명한 것으로 전해졌습니다.원내 핵심관계자는 "최 위원장이 전화해와 보도 내용과 그동안 있었던 과정을 설명했다"고 전했습니다.이를 두고 최 위원장이 야권을 비롯해 일각에서 제기된 과방위원장 사퇴 요구를 일축한 것이란 해석이 나옵니다.당 일부에선 최 위원장이 사퇴할 경우 오히려 야당의 무차별 공세에 길을 터줄 수 있다는 우려도 없지 않습니다.이상경 전 국토부 차관의 사퇴 이후 국민의힘이 이른바 '부동산 3인방'에 대한 사퇴를 요구했듯, 최 위원장이 물러나게 되면 다음 수순으로 야권이 벼르는 추미애 법사위원장에 대한 공세가 뒤따를 수도 있다는 판단이 그것 중 하나입니다.이날 최 위원장이 '어떤 경우에도 최선을 다하자'고 올린 페이스북 게시물에는 추 법사위원장을 비롯한 2천여 명이 '좋아요'를 눌렀습니다.김병주 최고위원은 '힘내세요. 파이팅'이라는 댓글을 달았습니다.박 수석대변인은 "국감이 끝나고 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 마무리되는 다음 주쯤 자연스럽게 최 위원장의 입장 등을 당 지도부와 공유하고 그 내용을 정리하는 시간이 있을 것 같다"고 말했습니다.한편, 최 위원장의 딸 정 모 씨는 이날 페이스북에 글을 올려 자신의 SNS를 토대로 자신이 결혼은 지난해 했으나 결혼식만 이번 국감 기간에 했다는 국민의힘의 의혹 제기와 관련, "하늘에 맹세코 결혼식을 두 번 하지 않았다"며 "국감 기간에 일부러 맞추어 결혼식을 한 것이 아니고, 준비하고 있는 시험의 2차 시험이 끝난 이후로 결혼식 스케줄을 결정했다"고 해명했습니다.정 씨는 "모든 것은 제 선택과 결정이지 어머니와 상관없다. 제가 그냥 어릴 때부터 제 일을 부모님과 상의하지 않는 고집스러운 자식이어서 그렇다"며 "이후에도 허위 사실을 보도하거나 그것을 기반으로 악의적인 댓글을 작성한다면 성인 대 성인으로 책임을 지셔야 할 것"이라고 경고했습니다.