이진숙 "최민희 보좌관이 화환 요청"…최 "있을 수 없는 얘기"

▲ 30일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 최민희 위원장이 국민의힘 박정훈 의원의 사퇴 요구 발언을 듣고 있다.

국회 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사는 마지막 날인 30일까지도 최민희 과방위원장을 둘러싼 논란으로 공방이 이어졌습니다.국민의힘 의원들은 이날도 최 과방위원장의 사퇴를 촉구했습니다.국감 기간 국회에서 자녀 결혼식을 치른 점, MBC 국감 중 자신과 관련된 보도를 문제 삼아 보도본부장을 퇴장시킨 점, 상임위 진행 방식 등을 이유로 들었습니다.박정훈 의원은 "(최 위원장이) 국민적인 지탄을 받는 데도 반성이 없고 여전히 자신이 잘했다는 식의 강변을 하고 있다"며 "소위 진보 언론과 국민 절대다수가 최 위원장의 사퇴를 요구하고 있다"고 말했습니다.이상휘 의원도 "위원장 자리는 국감을 엄중하고 공평하고 형평성 있게 끌어나가야 할 자리인데 사적 의혹으로 그 위상과 역량이 흔들려버렸다"며 "윤리적·도덕적·정치적으로 이 부분을 해결해야 한다"고 강조했습니다.이어 "국감의 본질적 의도와 목적 자체가 훼손됐는데 피감기관 기관장들께 무슨 자격으로 질의를 하고 비판하겠느냐"며 "세간에선 국회는 민의의 전당이지만 과방위는 '민희의 전당'이라고 한다"고 꼬집었습니다.최 위원장은 전날과 마찬가지로 "(국민의힘의) 문제 제기에 대해 국감 말미에 자료를 다 공개하겠다"며 "지금은 국감을 계속하겠다"라고만 했습니다.또 전날에 이어 국민의힘 의원들의 의사진행발언 요청을 거부했고, '효율적인 감사를 하겠다'는 이유로 피감기관 증인선서, 인사말과 업무보고 등도 생략했습니다.한편 이날 증인으로 출석한 이진숙 전 방통위원장은 재직 당시 최 위원장 자녀 결혼식에 화환을 보내달라고 최 위원장 보좌관이 요구했다는 취지의 보고를 방통위 직원으로부터 받았다고 주장했습니다.그는 "최 위원장과 저와의 관계를 아는데 그 의원실에서 제게 화환을 보내달라고 하는 게 개인적으로는 어이가 없었다"며 "보내지 않으면 '예산 더 깎지 않을까', '또 보복받지 않을까'라는 차원에서 보내라고 했다"고 말했습니다.이에 최 위원장은 "방통위 측에서는 저희 위원장실에서 화환을 요청한 바가 없다고 공식 확인을 했다"며 "이진숙 씨에게 절대로 연락한 일이 없고 저희 직원도 화환을 보내 달라는 요청을 할 수가 없다. 있을 수 없는 얘기"라고 반박했습니다.이 전 위원장이 화환 요청을 전한 직원에게 '나와 최민희 관계가 그런데 보내야 하느냐'고 답한 것을 두곤 "너무 맞는 말이다. 피차 그렇지 않겠느냐"고 했습니다.이 전 위원장은 최 위원장이 국감 기간 자녀 결혼식을 연 데 대해 '양자역학을 공부하느라 딸 결혼식 신경을 못 썼다'는 취지로 해명한 것을 비꼬기도 했습니다.최 위원장 보좌관이 화환을 요청했다는 보고를 받은 시점과 보고자를 묻자 "저는 양자역학 공부를 많이 안 해서 그런지 기억을 정확하게 못 하겠다"고 답했고, '최 위원장이 이 전 위원장을 증인에서 철회하려고 한 것을 알고 있느냐'는 질문에도 "양자역학적으로 설명하면 좀 어이가 없다"고 했습니다.최 위원장이 국감 중 MBC 보도본부장을 퇴장시킨 일에 대해서는 분노한다면서 "입법·사법·행정부가 상호 견제하고 이 3부를 모두 견제·감시하는 언론이 살아 있어야 한다. 공영방송 보도 책임자가 과방위원장 지휘 아래 있느냐"고 지적했습니다.이에 민주당 황정아 의원은 "언론이 살아 있어야 한다고 했는데 정말 황당하게도 본인은 아예 공권력을 이용해 언론 '입틀막' 하던 사람 아니었느냐"고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)