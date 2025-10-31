소맥 러브샷으로 맺은 '깐부'…오늘 '거대 AI 동맹' 발표

<앵커>



APEC을 계기로 방한한 젠슨 황 엔비디아 CEO가 어제(30일) 저녁 서울에서 이재용 삼성전자 회장, 그리고 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 가졌습니다. 치킨에 소맥 러브샷까지 함께하면서 'AI 깐부'를 맺었다는 평가까지 나오는데 실제로 오늘 우리 기업들과 거대 AI 동맹 구축 방안을 발표할 것으로 알려졌습니다.



박현석 기자입니다.



<기자>



특유의 검정색 가죽점퍼를 입은 엔비디아 젠슨 황 CEO가 서울 강남의 한 치킨집을 찾았습니다.



황 CEO와 마주 앉은 것은 삼성전자 이재용 회장과 현대차그룹 정의선 회장이었습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 여기 정말 괜찮네요.]



이번 치맥회동은 황 CEO의 제안으로, 우리말 은어로 친한 친구, 동료를 뜻하는 '깐부' 치킨에서 이뤄졌습니다.



황 CEO는 두 사람에게 엔비디아가 최근 출시한 초소형 AI 슈퍼컴퓨터를 선물했습니다.



어제 회동에서는 거대 AI 동맹 구축 이야기가 오간 것으로 알려졌습니다.



엔비디아가 사실상 독점하고 있는 인공지능 칩 GPU를 우리 정부와 기업들에 수십만 장 공급하고, 반대로 우리 기업이 HBM 같은 반도체를 공급하는 형태입니다.



AI 동맹에는 삼성전자와 현대차그룹 외에도 SK그룹, 네이버 등이 함께 참여할 것으로 알려졌습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 엔비디아는 한국의 파트너사들과 많은 발표를 준비하고 있습니다. 이재명 대통령이 먼저 발표할 수 있도록 하겠다고 약속했습니다.]



치맥 회동을 마친 후 엔비디아 그래픽카드인 지포스 한국 출시 25주년 기념행사에도 함께 참석했습니다.



[이재용/삼성전자 회장 : 젊음과 열정이 가득한 지포스 행사에 참가하게 돼서 정말 영광이고 반갑습니다.]



[정의선/현대차그룹 회장 : 미래에는 엔비디아 칩이 차로 들어오고, 로보틱스로 들어와서 더 많이 저희가 협력을 할 것 같습니다.]



엔비디아와의 AI 동맹이 현실화할 경우 그동안 어려움을 겪어왔던 국내 GPU 수급에 숨통이 트일 전망입니다.



3대 AI 강국과 함께 독자적인 소버린 AI 개발을 희망하는 상황에서 꼭 필요한 도구 확보의 계기가 마련된 것입니다.



엔비디아와 국내 기업들간의 공급 계약 체결 소식은 오늘 경주 APEC 현장에서 공개될 것으로 알려졌습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김종미)