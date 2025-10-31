1. APEC 오늘 개막…'경주선언' 채택될까



2025 APEC 정상회의 본회의가 오늘(31일) 개막해 내일까지 이틀 동안 열립니다. APEC의 취지인 자유무역을 담은 '경주선언'이 채택될 수 있을지 전 세계의 관심이 집중되고 있습니다.



2. 100분 '세기의 담판'…'일단 휴전' 합의



트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 6년 4개월여 만에 부산에서 만났습니다. 미국은 대중국 관세를 10% 내리고 중국은 반도체 제조에 필수적인 희토류 수출 통제를 유예하기로 했습니다.



3. 서울서 '치맥' 회동…'AI 동맹' 오늘 발표



젠슨 황 엔비디아 CEO가 어제 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 '치맥 회동'을 가졌습니다. 오늘은 우리 기업들과 거대 AI 동맹을 구축하는 방안을 경주 APEC 현장에서 발표할 것으로 알려졌습니다.



4. "핵실험 재개" 선언…"우리도 한다" 경고



트럼프 미 대통령이 33년 만에 핵실험을 재개하겠다고 선언했습니다. 러시아는 최근 진행한 무기 실험은 핵시험이 아니라면서도 미국이 하겠다면 우리도 할 거라며 경고했습니다.