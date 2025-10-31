이스라엘서 초정통파 유대교도 '징집 반대' 대규모 시위

▲ 30일(현지시간) 오후 예루살렘에 초정통파 유대교도 '하레디' 수십만 명이 운집해 징집 반대 시위를 벌이고 있다.

이스라엘에서 '하레디'로 불리는 초정통파 유대교도 수십만 명이 모여 군 징집에 반대하는 대규모 시위를 벌였다고 타임스오브이스라엘 등이 현지시간 30일 보도했습니다.토라유대주의연합(UTJ), 샤스당 등 주최측인 초정통파 진영 정당들이 '백만 명 집회'라고 이름 붙인 이번 시위에 약 20만 명이 모인 것으로 추산된다고 현지 매체 와이넷이 전했습니다.오후 들어 참가자들이 예루살렘에 운집하면서 텔아비브와 이어진 1번 고속도로와 지하철, 버스 등 교통이 사실상 마비됐습니다.다수의 하레디는 대체로 기도 등 종교행위를 하며 평온하게 행진했지만 일부는 히브리어로 "러시아가 여기에 있다", "스탈린이 여기에 있다"고 쓰인 표지판을 들었습니다.초정통파 유대교도 징집을 시작한 이스라엘 정부를 옛 소련의 권위주의 정권에 빗대 비난하는 것으로 보입니다.이스라엘 정부는 가자지구 전쟁 장기화로 병력 부족이 심해지자 지난해부터 하레디를 징집하기 시작했지만, 하레디 지도층은 전통 유대교 학교 예시바에 다니는 학생에게 입대 거부 지침을 내리는 등 강하게 반발해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)