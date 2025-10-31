'계엄 해제 표결 방해 의혹' 추경호 특검 출석

<앵커>



12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 '계엄 해제 표결 방해' 의혹과 관련한 피의자 신분으로 특검 조사를 받았습니다. 추 의원은 조사에서 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



내란특검팀은 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 추경호 전 원내대표를 피의자 신분으로 소환 조사했습니다.



추 의원은 특검 조사를 정치탄압으로 규정하며 계엄 해제 표결 방해 의혹을 강하게 부인했습니다.



[추경호/국민의힘 전 원내대표 : 만약 대통령과 공모하여 표결을 방해하려 했다면 계속 당사에서 머물지, 왜 국회로 의총 장소를 바꾸고 국회로 이동했겠습니까.]



추 전 원내대표는 지난해 비상계엄 선포 직후 국민의힘 의원총회 장소를 국회와 여의도 당사 등으로 3차례 변경했습니다.



때문에 당시 국민의힘 의원 108명 가운데 계엄 해제 표결에 참여한 의원은 18명에 그쳤습니다.



특검팀은 추 전 원내대표가 비상계엄 위법성을 인지했는데도, 고의로 표결을 막기 위해 의총 장소를 바꾼 것으로 보고 있습니다.



특검팀은 어제(30일) 조사에서 당시 추 전 원내대표가 윤석열 전 대통령, 한덕수 전 국무총리 등과 통화한 내역도 제시하며 통화 이유도 조사했습니다.



추 전 원내대표는 혐의를 일관 되게 부인하고 있는데, 특검팀은 조사 내용을 토대로 추 전 원내대표에 대한 구속영장 청구 여부와 다른 의원들에 대한 수사 방향도 검토할 계획입니다.



계엄 해제 표결에 참여하지 않은 모든 국민의힘 의원이 고발되면서 특검 수사 선상에 올라와 있습니다.



다만 특검팀은 다른 의원들의 혐의점 유무, 즉 '공범'으로 볼지 여부 등은 추가적인 검토가 필요하다고 밝혔습니다.



국민의힘 의원들은 어제 상복을 입고 특검 사무실 인근에서 의원총회를 열고, '야당 말살 시도'라며 특검과 여당을 규탄했습니다.



