시진핑, 11년 만의 방한…이 대통령 "전략적 협력 동반자"

시진핑 중국 국가주석의 방한은 11년 만입니다. 이재명 대통령과 첫 한중 정상회담은 내일(1일) 열리는데, 이 대통령은 중국 언론과 인터뷰에서 "선의의 경쟁과 수평적 협력에 기반한 성숙한 전략적 협력 동반자 관계"를 강조했습니다.



손형안 기자입니다.



시진핑 중국 국가주석의 전용기가 어제 오전 10시 30분쯤 김해 국제공항에 착륙했습니다.



시 주석이 모습을 드러내자 군악대의 연주가 울렸고, 예포가 발사됐습니다.



조현 외교장관, 노재헌 주중대사 등이 시 주석을 영접했습니다.



지난 2014년 이후 11년 만에 시 주석이 국빈 방한한 것인데, 시 주석은 2박 3일간 경주에 머물며 APEC 정상회의 일정을 소화합니다.



이재명 대통령과의 첫 정상회담은 내일 열립니다.



이 대통령은 중국 신화통신과의 서면 인터뷰에서 "중국의 산업 경쟁력과 첨단기술 능력이 크게 향상되면서 양국 기업 간 경쟁이 부각되고 있다"며, "선의의 경쟁과 수평적 협력에 기반한 성숙한 전략적 협력 동반자 관계를 발전시켜 나갈 수 있을 것이라고 믿는다"고 밝혔습니다.



"한반도 핵 문제의 실질적 해결과 한반도 평화 구축을 위해 중국의 건설적 역할이 절실히 필요하다"고 언급했습니다.



"중국은 여전히 한국의 최대 교역국이자 공급망 안정을 위한 핵심 파트너"라고 했고, "기회가 된다면 가급적 조속히 중국을 답방하겠다"고도했습니다.



이 대통령은 어제 APEC 회의 참석차 방한한 뉴질랜드, 태국, 베트남, 호주 등 정상들과 잇따라 회담했습니다.



마크 카니 캐나다 총리와의 회담에서는 안보·국방 분야의 협력 방안이 담긴 공동성명이 채택됐는데, 이 대통령은 캐나다가 추진하는 차기 잠수함 수주 사업에 한국의 적극적 기여를 희망한다는 뜻을 전했습니다.



(영상편집 : 이승열)