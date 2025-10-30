뉴스

유럽중앙은행 3연속 금리 동결…예금금리 연 2.00％

원종진 기자
작성 2025.10.30 23:30
유럽중앙은행 3연속 금리 동결…예금금리 연 2.00％
▲ 유럽중앙은행

유럽중앙은행(ECB)이 현지시간 30일 예금금리를 비롯한 정책금리를 동결했습니다.

ECB는 이날 이탈리아 피렌체에서 통화정책회의를 열고 예금금리(2.00％)와 기준금리(2.15％), 한계대출금리(2.40％)를 모두 변동 없이 유지하기로 했습니다.

이날 금리 동결로 유로존(유로화 사용 20개국) 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리(2.50％)의 격차는 0.50％포인트(p)로 유지됐습니다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 전날 기준금리를 3.75∼4.00％로 내리면서 유로존과 미국의 금리 차이는 1.75∼2.00％p로 줄었습니다.

ECB는 지난해 6월부터 올해 6월까지 모두 8차례에 걸쳐 정책금리를 2.00％p 인하하고 이후 이날까지 세 차례 회의에서는 모두 동결했습니다.

유로존 소비자물가 상승률은 올해 5월 1.9％까지 떨어진 이후 2.0％ 안팎에 머물고 있습니다.

전문가들은 이날 발표된 3분기 유로존 경제성장률이 0.2％로 예상치를 웃도는 등 경기 하방 위험이 줄면서 ECB가 당분간 관망할 것으로 보고 있습니다.
원종진 기자 사진
원종진 기자페이지 바로가기
