염경엽 LG 감독 "승리조 아껴 다행…2년 전보다 오늘이 더 짜릿"

▲ 지난 27일 LG 염경엽 감독이 2점 홈런을 친 문보경과 자축하고 있다.

프로야구 LG 트윈스의 염경엽 감독이 한국시리즈 4차전 짜릿한 역전승에 대해 "불펜 승리조를 아낀 것이 가장 큰 수확"이라며 남은 5∼7차전도 유리하게 가져갈 수 있을 것으로 자신했습니다.LG는 오늘(30일) 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(7전4승제) 4차전 한화 이글스와 원정 경기에서 7대 4로 이겼습니다.1대 4로 끌려가던 LG는 9회초에만 박동원의 2점 홈런 등 대거 6득점을 몰아쳐 7대 4로 역전승했습니다.3승 1패로 우위를 점한 LG 염경엽 감독은 경기 후 인터뷰에서 "9회 박동원 투런 홈런으로 역전 흐름을 만들었고, 2아웃 후 중요한 기회에 팀의 기둥인 김현수가 실투를 놓치지 않고 역전 결승타를 쳐줘 이길 수 있었다"며 "1점 차였더라면 9회말 수비에 불안할 수 있었는데 문보경, 오스틴 딘이 추가 타점을 만들어줬다"고 경기를 돌아봤습니다.염 감독은 "승리조를 아낀 것이 가장 큰 수확"이라며 "오늘 만일 승리조를 냈다가 잘못됐더라면 남은 시리즈에서 문제가 될 뻔했다"고 말했습니다.LG는 이날 선발 요니 치리노스가 6이닝을 책임졌고, 이어 장현식, 박명근, 이정용, 유영찬으로 경기를 마무리했습니다.'승리조'인 송승기, 김진성, 함덕주에 유영찬까지 31일 5차전에 투입할 수 있다는 점이 염 감독이 만족하는 부분입니다.염 감독은 "오늘 경기에서 승리조를 투입할 것인지 고민이 컸다"며 "야수들이 집중력을 발휘하며 좋은 쪽으로 상황을 풀어줬다"고 고마워했습니다.2년 전인 2023년에도 정규시즌과 한국시리즈를 휩쓸었던 염 감독은 2년 전 한국시리즈와 비교해달라는 말에 "오늘이 더 짜릿하다"고 웃으며 역전승 기쁨을 만끽했습니다.그는 "사실 9회 박동원 홈런이 나오고, 한화 김서현이 흔들리는 모습을 보여서 동점까지만 가면 승부가 될 것이라고 생각했다"며 "거기서 역전까지 되면서 마지막에 경기가 생각대로 잘 풀렸다"고 말했습니다.염 감독은 "오늘 치리노스가 초반에 흔들리면 임찬규 투입도 준비했다"고 소개하며 "5차전은 총력전을 한다고 해도 쓸 카드는 사실 한정돼있다"고 31일 5차전에 대해 언급했습니다.그는 "선발 앤더스 톨허스트에 이어 송승기, 함덕주, 김진성 승리조가 휴식 후에 나가니까 자기 이닝은 책임질 수 있는 컨디션"이라며 "유영찬은 내일 상황이 되면 3연투도 가능하다"고 덧붙였습니다.또 이번 한국시리즈에서 15타수 무안타로 침묵하다가 이날 9회초 마지막 타석에서 빗맞은 행운의 안타를 때린 오스틴 딘을 두고는 "원래는 5차전에 문성주나 천성호를 오스틴 대신 선발로 낼 생각이었다"며 "그러나 마지막 타석 안타를 쳤기 때문에 내일도 5번 지명타자는 오스틴"이라고 예고했습니다.(사진=연합뉴스)