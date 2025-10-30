LG, 9회초 6득점 역전 드라마…한국시리즈 우승 '1승 남았다'

▲ 7:4로 역전승을 거둔 LG 선수들이 자축하고 있다.

프로야구 LG 트윈스가 9회초 6점을 뽑아내며 짜릿한 역전승을 거두고 2년 만에 통합 우승 달성에 1승 만을 남겼습니다.LG는 오늘(30일) 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(KS·7전4승제) 4차전 한화 이글스와 원정 경기에서 7대 4로 이겼습니다.잠실 1, 2차전 승리 후 대전으로 장소를 옮긴 29일 3차전을 내줬던 LG는 3승 1패 우위를 점했습니다.LG는 남은 5∼7차전 가운데 한 번만 더 이기면 2023년 이후 2년 만에 정규시즌과 한국시리즈를 석권하는 통합 우승을 달성합니다.두 팀의 5차전은 31일 오후 6시 30분 대전에서 펼쳐집니다.1982년 출범한 프로야구 한국시리즈에서 지난해까지 3승 1패(무승부 포함) 우위를 점한 팀은 19번 가운데 18번 우승했습니다.유일하게 우승하지 못한 사례는 2013년 삼성 라이온즈를 상대로 4차전까지 3승 1패 우위를 날린 두산 베어스입니다.LG는 1대 4로 끌려가던 9회초 한화 세 번째 투수 김서현으로부터 오지환이 볼넷을 골랐고, 박동원이 가운데 담을 넘기는 투런 홈런을 때려 3대 4로 추격했습니다.LG는 1아웃 후 박해민 볼넷, 홍창기의 우전 안타로 1, 2루 기회를 이어갔고, 신민재의 내야 땅볼 때 주자들은 2, 3루로 한 칸씩 진루했습니다.2아웃 2, 3루에서 LG는 김현수가 한화 바뀐 투수 박상원으로부터 역전 2타점 결승타를 날려 5대 4로 승부를 뒤집었습니다.기세가 오른 LG는 문보경, 오스틴 딘의 안타가 이어지며 9회초에만 6점을 뽑아내 7대 4로 오히려 점수 차를 벌렸습니다.(사진=연합뉴스)