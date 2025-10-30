싱글맘 문가비, 18개월 폭풍 성장 아들 근황 공개 '평범한 행복'

이미지 확대하기

싱글맘으로 아들을 키우고 있는 방송인 겸 피트니스 모델 문가비(35)가 소셜미디어를 통해 훌쩍 자란 아들의 근황을 공개해 팬들의 응원을 받고 있다.문가비는 30일 자신의 소셜미디어에 별다른 멘트 없이 아들의 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진 속에는 문가비와 아들이 커플룩을 입고 여름에 찍은 것으로 보이는 모습이 담겨 있다.해변이나 호젓한 시골집, 공원 등지에서 평화롭고 행복한 일상을 보내는 모습이 인상적이다. 아이의 얼굴은 흐릿하게 처리되었지만, 또래에 비해 키가 크고 건강하고 사랑스러운 모습이다.팬들은 사진에 "사랑스러운 모자", "응원한다" 등 따뜻한 댓글을 남기며 두 사람을 응원했다.1989년생인 문가비는 지난해 11월, 자신의 생일에 맞춰 그 해 3월 아들을 출산한 소식을 깜짝 발표하여 세간의 이목을 집중시킨 바 있다. 이후 아이의 생물학적 친부가 배우 정우성이라는 보도가 나왔고 정우성 역시 이 사실을 인정했다.당시 문가비는 "너무나 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무런 준비가 되어있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나, 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간의 대부분을 보냈다"면서 "'겁쟁이 엄마'였지만, 이제는 존재 그 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 가득 채워주는 이 아이를 보며 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 되어야겠다는 다짐을 했다"고 애정을 드러낸 바 있다.한편 정우성은 올해 상반기 오랜 연인과 혼인관계를 맺었다고 보도됐지만 사실 여부는 확인되지 않았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)