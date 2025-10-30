이 대통령, 다카이치에 "국제 정세 격변…어느 때보다 한일 협력"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담에서 "격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에 이웃 국가이자 공통점이 많은 한일 양국은 그 어느 때보다 미래 지향적인 협력을 강화해야 한다"고 말했습니다.아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경주의 화백컨벤션센터에서 열린 이번 회담은 이 대통령과 다카이치 총리의 첫 대면이기도 합니다.이 대통령은 "양국은 정말로 많은 공통점이 있다. 서로의 경험을 공유하고 협력을 해나가면 국내 문제뿐 아니라 국제 문제도 얼마든 잘 해결해 나갈 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.이어 "다카이치 총리께서 지난주 취임 회견에서 '한국은 일본에 매우 중요한 이웃이고, 한일 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다'고 말씀하셨다고 들었다"며 "전적으로 동감한다. 그뿐만 아니라 이는 제가 평소에 하던 말과 놀랍게도 글자 하나 다르지 않고 똑같다"고 강조했습니다.이 대통령의 이 말에 좌중에서 웃음이 터져 나오기도 했습니다.이 대통령은 또, 다카이치 총리 선출에 대해 "특히 일본 역사상 첫 여성 총리시라고 들었는데, 저희도 각별한 의미를 부여하고 있다. 진심으로 축하드린다"고 말했습니다.그러면서 "한일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 사상과 문화의 교류를 이어왔다"며 "이곳 경주는 총리님의 고향인 나라현처럼 고대 동아시아의 인적·문화적 교류를 꽃 피우던 중심지다. 오늘 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 인연을 이어 나갈 좋은 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)