악몽 떨치고 눈물…"이 자신감, 잃지 않겠습니다"

어제(29일) 한국시리즈 3차전에서 한화의 역전승을 지켜낸 마무리 김서현 투수의 뜨거운 눈물이 화제입니다. 시즌 막판부터 이어진 부진과 비난에 마음고생이 심했다며, 이제 한화의 우승을 지키겠다고 다짐했습니다.



유병민 기자입니다.



마지막 더블플레이를 유도해 짜릿한 역전승을 지켜낸 뒤, 더그아웃에 앉아 인터뷰 차례를 기다리던 김서현이 갑자기 눈물을 쏟아냅니다.



[김서현! 김서현!]



자신의 이름을 연호하는 팬들에게 허리를 숙여 답한 뒤에도 눈물은 좀처럼 멈추지 않았습니다.



간신히 마음을 추스른 김서현은 그동안의 가슴앓이를 고백했습니다.



[김서현/한화 투수 : 주위에서 공격적인 말이 많았다 보니까 그런 것들이 생각이 많이 나서 울었던 거 같아요.]



김서현에게 이번 가을은 악몽의 연속이었습니다.



지난 1일 SSG전 9회 말 투아웃에 홈런 2방을 맞고 충격의 역전패를 허용해 정규시즌 우승을 내줬고, 플레이오프에선 등판할 때마다 홈런을 내주며 무너졌습니다.



팬들의 비난과 욕설이 쏟아진 가운데, 김경문 감독은 그래도 김서현을 믿는다고 강조했고,



[김경문/한화 감독·지난 22일 PO 4차전 후 : 김서현 선수가 일어나야 우리 한화가 우승한다고 생각하기 때문에, 다음 경기는 김서현 선수가 마무리로 나올 겁니다.]



김서현은 감독의 믿음에 보답하듯, 19년 만에 한화의 한국시리즈 승리투수가 된 뒤 이제는 무너지지 않겠다고 다짐했습니다.



[김서현/한화 투수 : 팬분들께서 응원해 주신 덕분에 제가 빨리 일어날 수 있었던 것 같고, 자신감 찾은 거 저희가 우승할 때까지 꼭 잃지 않고 우승할 수 있도록 더 노력하겠습니다.]



