K리그 승강팀, 오는 12월 7일 확정

▲ 한국프로축구연맹 2025년도 제5차 이사회

내년 프로축구 K리그1(1부)과 K리그2(2부)에서 뛸 팀이 오는 12월 7일 모두 가려집니다.한국프로축구연맹은 오늘(30일) 2025년도 제5차 이사회를 개최하고 '하나은행 K리그 승강 플레이오프(PO) 2025' 대회 요강을 확정했습니다.올 시즌 K리그1 12개 팀 중 최하위는 2026시즌 K리그2로 바로 강등되고, 그 자리에 K리그2 14개 팀 중 1위를 확정한 인천 유나이티드가 들어갑니다.승강 PO는 K리그1 11위와 K리그2 2위(승강 PO1), K리그1 10위와 K리그2 플레이오프 승자(승강 PO2) 간 홈 앤드 어웨이 방식의 맞대결로 진행됩니다.승강 PO1 1차전은 12월 3일, 2차전은 12월 7일 열립니다.승강 PO2 1차전은 12월 4일, 2차전은 12월 7일 치러집니다.이에 앞서 K리그2 4위와 5위 간의 준PO가 11월 27일 열리고, 준PO 승자와 K리그2 3위 간의 PO가 11월 30일 개최될 예정입니다.K리그2 준PO와 PO는 모두 단판으로 승자를 가립니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)