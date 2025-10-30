뉴스

'배터리 폭발 가정' 첫 연구실 재난 대응 안전한국훈련 실시

남정민 기자
작성 2025.10.30 18:00 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'배터리 폭발 가정' 첫 연구실 재난 대응 안전한국훈련 실시
▲ 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 지난 8월 13일 서울 관악구 서울대학교 유회진학술정보관 실습실을 방문해 배터리 화재 사고 현장을 둘러보고 있다.

최근 배터리 폭발 등 실험실 사고가 잇따르는 가운데 연구실 대상 첫 국가 재난 대응 훈련이 실시됐습니다.

과학기술정보통신부는 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST) 등에서 관계부처, 소방·경찰, 한국가스안전공사 등 유관 기관 합동으로 '2025년 연구실 재난 대응 안전한국훈련'을 실시했다고 밝혔습니다.

이번 훈련은 지난해 연구실 재난이 사회 재난에 포함되면서 처음으로 실시된 재난 대응 훈련 유형으로, 리튬배터리 화재 재난 상황에서 신속 대응하는 것을 목적으로 이뤄졌습니다.

오늘(30일) 훈련은 카이스트 연구실에서 리튬배터리 취급 연구 중 원인 모를 불이 나 건물 전체로 확산하는 상황을 가정해 진행됐으며 열폭주로 인한 급격한 화재 확산 대응, 고압 가스 등 주변 유해물질 확산 대응 등을 중점 실시했습니다.

현장 상황을 지휘한 배경훈 과기정통부 장관은 "리튬배터리 등 신기술 연구 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대한 철저한 대비가 필요하다"며 종합적인 연구실 재난 관리 체계를 강화해 나가겠다고 밝혔습니다.

(사진=과학기술정보통신부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남정민 기자 사진
남정민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지