이 대통령, 캐나다 총리에 잠수함 사업 관련 "한국 적극적 기여 희망"

▲ 이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 30일 경북 경주의 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다.

이재명 대통령은 캐나다가 추진하는 차기 잠수함 수주 사업과 관련해 마크 카니 총리에게 한국의 적극적 기여를 희망한다는 뜻을 밝혔습니다.이 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 카니 총리와 경주 시내 한 호텔에서 개최한 정상회담에서 "캐나다의 신속한 전력 확보와 방위 산업 역량 강화에 한국이 적극적으로 기여해 나가길 희망한다"고 말했다고 김남준 대통령실 대변인이 전했습니다.카니 총리는 이에 "한국의 잠수함 기술과 역량을 잘 알고 있다"며 "오늘 거제조선소 시찰을 통해 세계 최고 수준인 한국의 조선 역량을 직접 눈으로 확인하길 기대한다"고 화답했습니다.현재 캐나다는 최대 60조 원 규모의 잠수함 건조 및 유지보수 사업 발주를 준비 중이며, 한국 기업들이 사업의 결선인 '숏리스트'(적격후보)에 선정된 상태입니다.양 정상은 아울러 잠수함 외에도 방산 분야에 있어 공동 발전의 여지가 크다며 방산 협력이 강화돼야 한다는데 뜻을 같이 했습니다.이에 따라 양국은 방위 산업 협력을 위해 관계 부처를 중심으로 한 별도 협의체를 구성, 세부적이고 지속적 논의를 해나갈 예정입니다.이 대통령은 경제 분야에 있어선 "이번 회담이 양국 경제협력의 새로운 10년을 준비하는 출발점이 되길 희망한다"고 말했고, 카니 총리도 "핵심광물·SMR(소형모듈원자로) 등 에너지 관련 협력 확대를 희망한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 회담 모두발언에서는 "캐나다는 대한민국에 있어 단순한 우방을 넘어 동맹에 준하는 핵심 우방"이라며 양국 간 협력 확대를 제안했습니다.이 대통령은 "(캐나다가) 6·25 전쟁 당시 2만 7천 명이라는 엄청난 규모의 군대를 파견했고 400명에 가까운 인명 손실까지 입으면서 자유 대한민국을 지키기 위해 애써주셨다"며 "양국은 아주 특별한 관계"라고 평가했습니다.또 "인공지능 기술에서도 캐나다가 기초 연구를 선도적으로 했기에 전 세계가 큰 혜택을 보고 있다"며 "국방 분야뿐 아니라 경제 분야에서도 다양한 협력을 이미 하고 있고, 앞으로도 더 확대된 협력이 이뤄질 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 카니 총리에게 "국제질서가 매우 복잡하고 여러 가지 위기 요인이 있지만 캐나다와 한국이 서로 도와가면서 함께 이겨나갔으면 좋겠다"며 "방한을 진심으로 축하드린다"고 했습니다.카니 총리는 "따뜻하게 환대해 주셔서 감사하다"며 "APEC 관련해서 아주 중요한 의제를 설정해 주신 점도 정말 감사드린다"고 화답했습니다.이어 "한국은 캐나다에 있어서 굉장히 중요한 파트너다. 국방, 상업, 문화 등 모든 영역에서 아주 중요한 파트너"라며 "무역 관계도 중요하고 국방 협력과 문화적 차원의 교류도 증대되고 있어 (양국 관계에) 아주 중요한 시기"라고 덧붙였습니다.회담에는 한국 측에서 강훈식 대통령 비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등이 동석했습니다.캐나다 측에서는 마크-안드레 블량샤드 총리 비서실장과 데이비드 맥귄티 국방장관 등이 참석했습니다.양 정상은 비공개 대화에선 메이저리그 월드시리즈 얘길 나눴고, 회담 중 캐나다의 '토론토 블루제이스' 팀이 승리한 소식이 전해지며 분위기가 더 화기애애해졌다고 김 대변인이 일화를 소개하기도 했습니다.이 대통령은 카니 총리와 정상회담을 마친 뒤 오찬을 함께 했습니다.오찬에서는 카니 총리를 환영하기 위해 한국과 캐나다의 주요 식재료를 활용한 5가지 코스의 오찬이 제공됐습니다.오찬을 마친 캐나다 측 대표들은 "최고의 식사였다"(the best meal ever)며 'K-푸드' 오찬에 깊은 감사의 마음을 전했습니다.특히 카니 총리는 양국 국기가 그려진 마카롱을 포장해 달라고 요청할 정도로 매우 만족한 것으로 전해졌습니다.이 대통령은 예술에 조예가 깊다고 알려진 카니 총리 취향을 고려해 한국의 전통미와 섬세한 장식의 세련미를 잘 보여줄 수 있는 대표적 도예작품인 '백자 매화칠보문 이중투각호'를 선물했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)