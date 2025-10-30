한·캐나다 국방협력 파트너십…군사 비밀 보호협정 실질적 체결

▲ 이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 30일 경북 경주의 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경주에서 정상회담을 갖고 안보·국방 분야에서의 협력 방안을 담은 '한·캐나다 공동성명'을 채택했습니다.양 정상은 성명을 통해 양국의 '안보·국방 협력 파트너십' 수립 소식을 알리며 이를 환영한다는 뜻을 밝혔습니다.캐나다가 인도·태평양 지역 국가와 이 파트너십을 수립한 것은 처음입니다.이에 따라 양국은 국방 및 방위산업 협력을 확대하기로 했으며, 아울러 양국의 관련 기업의 새로운 기회 창출 노력을 뒷받침하기로 했습니다.특히 캐나다의 경우 60조 원 규모의 잠수함 건조 및 유지보수 사업 발주를 준비 중이며, 한국 기업들 역시 참여 의향을 밝히고 있다는 점에서 성명 내용이 더욱 주목됩니다.양국은 파트너십 전문에서 "북한 관련 유엔 안전보장이사회 결의안 준수 및 한반도의 완전한 비핵화에 대한 지속적인 의지를 재확인한다"고 선언했다.파트너십을 통한 협력 분야로는 군 협력 및 상호운용성, 방위산업 및 혁신, 사이버·우주·하이브리드 위협, 파트너국 대상 역량 개발 등이 설정됐습니다.양국 군은 연합 훈련 확대, 대북 제재 이행 감시, 특수부대 간 관계 증진 등을 위해 협력하기로 했습니다.방산 분야에서는 한국 국방과학연구소(ADD)와 캐나다 국방연구개발센터(DRDC) 간 진행 중인 대잠수함전 프로젝트를 기초로 다른 국방 연구·개발 주제로 협력을 확대할 기회를 모색하기로 했습니다.양국은 또 격년으로 외교·국방 장관 회의를 개최해 파트너십을 통한 협력을 점검하기로 했습니다.나아가 양 정상은 한국과 캐나다의 '군사·국방 비밀정보보호 협정' 관련 협상이 실질적으로 타결됐다고 밝혔습니다.이 협정이 발효되면 국방 조달이나 방산 관련 협력을 확대할 기반이 마련된다고 이 대통령과 카니 총리는 평가했습니다.양 정상은 "갈수록 격변하는 세계 속에서 한국과 캐나다는 공동의 도전에 대응하기 위해 양국의 무역 및 국방 관계를 강화할 것"이라며 "이번 성명을 통해 국방 및 안보 분야의 전략적 동반자로서 협력을 심화하겠다는 결의를 재확인한다"고 밝혔습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)