이 대통령 "아름다운 협상, 황금 같은 시간…한미동맹 가치 확인"

▲ 대통령실은 이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 공식 환영행사에 참석한 모습을 30일 SNS에 공개했다.

이재명 대통령은 오늘(30일) 전날 극적으로 타결된 한미 관세협상과 관련해 "아주 멋지고 아름다운 협상이었다"고 말했습니다.이 대통령은 오늘 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정 및 페이스북 계정에 이러한 소회를 올렸습니다.이 대통령은 전날 열린 한미 정상회담에 대해선 "양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"고 평가했습니다.이어 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "오래도록 이어져 온 우정과 협력 속에서 한미동맹의 진정한 가치를 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했습니다.구체적 회담 의제에 대한 평가도 이어졌습니다.우선 "(한미 정상은) 양국 관계를 미래형 포괄적 전략동맹으로 심화시켜 나가야 한다는 데 공감하며, 한미동맹의 현대화 노력을 강화하기로 했다"고 밝혔습니다.특히 "트럼프 대통령은 대한민국의 핵추진잠수함 건조 계획을 강력히 지지했다"며 "이에 따라 자주국방력 증진을 통해 동맹을 보다 호혜적으로 발전시킬 수 있을 것"이라고 강조했습니다.아울러 "관세협상 합의로 양국 간 첨단기술 개발, 대규모 투자, 우수 인재 고용 출 등 미래 산업 분야를 중심으로 한 협력도 확대될 것"이라고 내다봤습니다.원자력협정 개정 논의와 관련해선 "우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리에도 실질적 진전을 이루며 에너지 안보 강화를 위한 공동 노력도 이어갈 계획"이라고 소개했습니다.이 대통령은 "무엇보다 트럼프 대통령의 북미 정상회담 개최 제안은 한반도에 평화의 물결을 일으키는 희망의 신호라고 생각한다"며 "(우리 두 정상은) '피스메이커'이자 '페이스메이커'로서 한반도 평화와 안정을 위한 외교적 노력을 내실 있게 이어가겠다"고 약속했습니다.(사진=이재명 대통령 SNS, 연합뉴스)