"사인해도 끝난 게 아니다"…'타결' 한미 협상, 남은 과제는?

● 한미 관세협상 '타결'



김준형 / 조국혁신당 의원

"트럼프, 이번 아시아 투어서 한중일 퍼즐 맞추기 위해 성과 내려고 했을 듯"

"우리가 얻은 게 아니라 덜 뺏긴 것‥이 과정에서 더 치열하게 버티고 이익 쟁취해야"



송영관 / KDI 한국개발연구원 선임연구위원

"한국 입장은 일관된다고 생각해‥미국, '연간 200억 달러' 쟁점에서 양보했을 듯"

"투자 수익률 5대 5‥낙제는 면했지만 우리 입장에서 아쉬움이 많이 남는 결과"



손석민 / SBS 논설위원

"러트닉 '무역 합의에 반도체 미포함'‥반도체 관세 문제 불씨 남아있어"



● "대단한 협상가"



김준형 / 조국혁신당 의원

"트럼프, 내년 중간선거 있어..대미 투자기금법 통과 지연시키는 게 도움 될 지도" "트럼프 상호 관세, 미국 대법원 위법 판단 예단 힘들어‥위법 땐 중단 가능성 있어"



송영관 / KDI 한국개발연구원 선임연구위원

"법안 지연 전략 타당해‥비중 늦추고 현대차 관세 인하 받는다면 나쁠 건 없어"

"다음 주 미국 대법원서 트럼프 상호관세 위법성 심의 시작돼‥위법이라면 혼란 생길 듯"





