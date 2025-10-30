대한체육회, 동계 올림픽 D-100일 맞아 국가대표 가족 선수촌 초청

▲ 29일 진천 선수촌에서 열린 동계종목 국가대표 가족 초청 행사 모습

대한체육회가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 D-100일을 맞아 어제(29일) 진천 국가대표선수촌에서 동계종목 국가대표 가족 초청 행사를 열었다고 밝혔습니다.국가대표 선수들의 가족이 선수촌을 방문해 선수들이 훈련하고 생활하는 공간을 둘러봤고, 챔피언하우스 대강당에서는 선수와 가족이 서로에게 보내는 영상 편지와 응원 메시지가 공개되기도 했습니다.선수식당에서는 국가대표 선수들을 응원하기 위해 오륜기 색을 담은 백설기와 돈마호크, 훈제 연어 등 점심 특식을 제공했습니다.쇼트트랙 최민정은 "이렇게 가족을 초대할 기회가 생겨 정말 기쁘다"면서 "나에게 가장 큰 힘이 되는 건 언제나 가족의 응원이다. 남은 100일간 최선을 다해 준비할 수 있는 힘을 얻었다"고 소감을 전했습니다.김택수 선수촌장은 "힘든 선수촌 생활에서 가족의 사랑과 응원을 느낄 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 마련하고 있다. 이번 행사를 계기로 선수들이 마음을 다잡고 올림픽까지 한층 더 단단하게 나아가길 기대한다"고 말했습니다.이밖에 평창동계훈련센터에서는 그제 '금빛 에너지 데이'를 운영해 특식과 간식을 제공하고, 선수·지도자·임직원이 함께 참여하는 응원 메시지 이벤트가 열리기도 했습니다.오늘은 2018 평창 동계올림픽 경기장 일대에서 'ESG 실천을 위한 환경 정화 플로깅 활동'이 진행되는 등 동계올림픽 D-100을 기념해 다양한 행사가 개최됐습니다.대한체육회는 "경기력 향상, 팀워크 강화, 선수 심리 등 다각적 지원을 이어가고 있다"면서 "D-50 응원 프로젝트, D-30 미디어데이 등을 순차적으로 추진하며 선수단의 경기력 강화를 위한 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)