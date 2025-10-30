[자막뉴스] "독도는 일본 땅" 황당 답변 내놓은 네이버 AI…즉시 조치했지만

국내 최대 포털 네이버 AI에 '일본 영토'를 입력하자 일본의 주요 영토는 독도 등으로 구성돼 있다는 황당한 답변이 나옵니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(30일) 자신의 SNS에 "네이버에 '일본 영토'를 검색하면 '일본의 영토는 독도 등으로 구성돼 있다'는 AI 답변이 나온다"고 밝혔습니다.



실제로 서 교수가 공개한 이미지를 보면 일본의 주요 영토 중 하나로 '독도'를 언급하면서 옆에 '다케시마'라는 명칭을 함께 사용했습니다.



또, 독도를 일본 영토 항목에 포함하고 "한국과 영유권 분쟁 중"이라는 표현까지 사용했습니다.



이렇게 답변한 이유는 네이버의 AI 브리핑이 일본 외무성 홈페이지 내용을 출처로 그대로 활용했기 때문인 것으로 보입니다.



서 교수는 이번 사안에 대해 "국내 대표 포털사이트 네이버에서 국가적으로 중요한 사안에 대해 이런 결과를 확인하지 않았다는 건 있을 수 없는 일"이라며 "네이버는 즉시 시정하고 철저히 검증해야 한다"고 지적했습니다.



현재 검색창에 '일본 영토'를 입력하면 AI 브리핑이 나오지 않는 것으로 확인됐습니다.



네이버 측은 "해당 사안이 일부 매체에 보도된 이후 즉시 일본 영토에 대한 AI 브리핑을 삭제했다"며 "향후 이 같은 오류가 일어나지 않도록 더욱 주의 깊게 살피겠다"고 밝혔습니다.



