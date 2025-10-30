구윤철 "10.15대책은 주택안정 노력…일부 국민 어려움엔 송구"

▲ 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 30일 서울 여의도 국회 기획재정위원회에서 열린 2025년도 종합 국정감사에서 답변하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(30일) 10.15 부동산 대책과 관련해 "주택 안정을 기하고자 하는 정부의 노력"이라며 "일부 국민이 겪으시는 어려움에 대해서는 송구하게 생각한다"고 밝혔습니다.구 부총리는 이날 국회 기획재정위원회 종합 국정감사에서 '경제를 모르는 아마추어들이 주거 사다리를 걷어찬 무능한 정책을 펼쳤다'는 국민의힘 최은석 의원의 지적에 이같이 답변했습니다.구 부총리는 "최근 급등하고 있는 부동산 시장이 결국 서민 주거 안정에 도움이 되지 않는다고 해서 (주택 시장) 안정화 대책과 동시에 주택 공급 대책도 촘촘히 점검해 최대한 빠른 시일 내에 할 것"이라고 말했습니다.이어 "(이러한 대책들은) 주택 안정을 기하고자 하는 정부의 노력"이라며 "그 과정에서 일부 국민이 겪으시는 어려움에 대해서는 송구하게 생각한다"고 했습니다.그러면서 "정부가 최대한 공급을 빨리 늘려서 국민 어려움을 줄이도록 하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)