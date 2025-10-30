K리그1 대전, 황선홍 감독과 재계약

▲ 대전하나시티즌과 재계약한 황선홍 감독

프로축구 대전하나시티즌이 창단 이후 처음 파이널A 진출의 성과를 낸 황선홍(57) 감독과 재계약했습니다.대전 구단은 오늘(30일) "황선홍 감독과 재계약을 체결했다"며 "팀이 강등권으로 떨어져 어려운 시기에 부임해 탁월한 지도력으로 창단 첫 파이널A행 달성과 K리그1 선두권 유지 등을 이뤄냈다"고 밝혔습니다.구단은 황선홍 감독의 재계약 내용은 비공개하기로 했습니다.2020년 대전의 기업 구단 전환 이후 첫 사령탑을 맡았지만, 성적 부진으로 시즌을 채우지 못하고 사퇴했던 황 감독은 지난해 6월 강등권인 11위로 추락한 대전 사령탑으로 4년 만에 복귀했습니다.두 번째 대전의 지휘봉을 잡은 황 감독은 지난해 팀을 강등권에서 구해내고 8위로 시즌을 마무리했습니다.황 감독은 이번 시즌 초반 팀을 선두권으로 이끌었고 마침내 대전의 창단 이후 첫 파이널A 진출을 이끌며 지도력을 인정받았습니다.황 감독은 구단을 통해 "작년에 부임하면서 다시 고향으로 돌아온 기분이라고 말한 적이 있었다"며 "팀이 어려운 상황으로 부담과 책임감이 없었던 것은 아니지만 현장 경험과 간절함으로 최선을 다한다면 분명히 위기를 극복할 수 있다는 확신이 있었다"고 말했습니다.이어서 "아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)와 K리그1 우승을 노리는 경쟁력 있는 팀이 되어야 한다"면서 "대전이 새로운 역사를 써 내려갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 아직 시즌이 남아 있는 만큼 좋은 경기력으로 유종의 미를 거두도록 하겠다. 열정적 응원을 해주신 팬들에게 감사드린다"고 밝혔습니다.(사진=대전하나시티즌 제공, 연합뉴스)