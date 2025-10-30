'백투백 홈런' 토론토, WS 5차전 승리…우승에 1승 남았다

▲환호하는 토론토 게레로 주니어

토론토 블루제이스가 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전 4승제) 우승에 단 1승 만을 남겨뒀습니다.토론토는 오늘(30일) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 로스앤젤레스 다저스와 WS 5차전에서 화끈한 공격력과 선발 투수 트레이 예새비지의 호투를 앞세워 6-1로 승리했습니다.지난 28일 WS 3차전에서 연장 18회 접전 끝에 석패했던 토론토는 이후 WS 4, 5차전을 모두 잡아내며 시리즈 전적 3승 2패로 앞서갔습니다.이제 토론토는 다음 달 1일과 2일 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열리는 WS 6, 7차전 중 한 경기에서 승리하면 대망의 우승 트로피를 듭니다.MLB 역대 WS에서 3승 2패를 거둔 팀의 우승 확률은 67.4%(46차례 중 31차례)입니다.1993년을 끝으로 우승하지 못한 토론토는 32년 만의 WS 우승에 성큼 다가섰습니다.반면 지난해 WS 우승팀인 다저스는 남은 두 경기에서 모두 승리해야 2연패를 달성할 수 있습니다.토론토는 1회초부터 대포쇼를 선보였습니다.선두 타자 데이비스 슈나이더가 다저스 선발 블레이크 스넬의 초구를 공략해 좌월 홈런을 쳤고, 후속 타자 블라디미르 게레로 주니어가 2구째 몸쪽 직구를 좌월 홈런으로 연결하며 연속 타자 홈런을 기록했습니다.WS 역대로 경기 시작과 함께 선두 타자와 후속 타자의 연속 홈런이 나온 건 이번이 처음입니다.토론토는 2-0으로 앞선 3회말 예새비지가 다저스 엔리케 에르난데스에게 좌월 솔로 홈런을 허용해 2-1로 쫓겼지만 4회초 공격에서 다시 한 점을 달아났습니다.돌턴 바쇼가 우익수 앞에 떨어지는 3루타를 친 뒤 어니 클레멘트가 희생타를 날려 3-1로 벌렸습니다.토론토는 7회말에 다저스의 지친 선발 투수 스넬을 잘 공략하며 추가점을 뽑았습니다.애디슨 바저의 좌전 안타와 안드레스 히메네스의 볼넷, 스넬의 폭투를 묶어 2사 1, 3루 기회를 잡았습니다.다저스는 강속구 투수 에드가르도 엔리케스를 급하게 투입했으나 토론토의 불방망이를 막지 못했습니다.게레로 주니어는 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 얻어냈고, 마지막 공이 뒤로 빠지면서 3루 주자 바저가 홈을 밟았습니다.곧이어 보 비비비이 우전 적시타를 터뜨려 5-1로 달아났습니다.8회엔 선두 타자 클레멘트의 중전 안타와 상대 투수 폭투, 바저의 진루타로 1사 3루 기회를 만든 뒤 아이재어 키너 팔레파의 좌전 적시타로 한 점을 추가하며 승부를 갈랐습니다.게레로 주니어는 1회 홈런 포함 3타수 1안타 2볼넷 1타점 2득점으로 활약했습니다.신인으로 포스트시즌에서 인상적인 투구를 이어가는 예새비지는 7이닝을 3피안타 12탈삼진 1실점으로 틀어막으며 호투했습니다.다저스의 간판 오타니 쇼헤이는 4타수 무안타 1삼진으로 침묵했습니다.다저스의 멀티플레이어 김혜성은 이날도 출전 기회를 잡지 못했습니다.WS 6차전은 11월 1일 오전 9시 토론토 로저스센터에서 열립니다.토론토는 케빈 고즈먼, 다저스는 야마모토 요시노부가 선발 등판할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)