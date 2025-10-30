마르크 샤갈의 판화 작품…원작 330점의 대규모 전시

이미지 확대하기

▲ 고양문화재단, 마르크 샤갈 전시회 개막

판화가로서도 20세기 미술사에서 위대한 발자취를 남긴 거장 마르크 샤갈을 집중 조명하는 전시가 열립니다.1,000점이 넘는 판화 작품을 남긴 샤갈은 당대는 물론 미술사 전체를 통틀어 가장 다작한 판화가 중 한 명으로, 1948년 베니스비엔날레에서 판화로 대상을 받기도 했습니다.흑백 에칭과 목판화로 시작해 생동감 넘치는 다색 석판화 분야에서 꽃을 피웠습니다.이번 전시는 마르크 샤갈의 원작 330여 점을 선보이는 대규모 전시입니다.총 42점의 컬러 석판화 작품 <다프니스와 클로에>가 국내 최초로 전 작품 공개됩니다.한 점의 컬러 석판화를 완성하는 데 평균 25점의 색판을 만들었는데, <다프니스와 클로에>를 위해 샤갈은 총 1,000장에 달하는 색판을 10년에 걸쳐서 제작했습니다.샤갈의 판화에는 자연과 변화하는 계절, 인간과 함께 살아가는 동물들, 특히 낭만적인 사랑의 아름다움에 대한 깊은 애정이 드러납니다.전시는 내년 2월 말까지 경기도 고양시립 아람미술관에서 열립니다.(사진=고양문화재단 제공)