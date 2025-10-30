국내 외국인 주민 258만 명 '역대 최다'…경북 인구보다 많아

이미지 확대하기

국내에 장기 거주하는 외국인 주민이 258만 명을 넘어서며 사상 최대 규모를 기록했습니다.행정안전부는 오늘(30일) 국가데이터처의 인구주택총조사 자료를 분석해 이 같은 내용의 '2024년 지방자치단체 외국인 주민 현황'을 발표했습니다.분석 결과에 따르면 작년 11월 1일 기준으로 3개월을 초과해 국내에 장기 거주한 외국인 주민 수는 258만 3천626명으로 집계됐습니다.장기 거주 외국인 주민 수는 통계가 처음 발표된 2006년 이후 매년 증가세를 보이고 있습니다.지난해 246만 명에 이어 올해도 최대치를 경신했습니다.외국인 주민 수는 인구주택총조사 기준 우리나라 총인구 5천180만 5천547명의 5.0%에 해당합니다.전국 17개 시·도 인구 규모로 비교하면 6위인 경북(257만 8천999명)과 유사한 수준입니다.한국 국적을 가지지 않은 외국인이 204만 2천744명으로 전년 대비 10만 7천594명(5.6%) 증가했습니다.이중 유학생이 2만 6천908명(13.0%) 증가했고, 외국인 근로자가 3만 2천384명(6.9%), 결혼이민자가 1만 1천767명(6.5%) 각각 늘었습니다.반면 외국국적 동포는 정체 상태를 보였습니다.한국 국적을 취득한 외국인은 24만 5천578명으로 1만 1천72명(4.7%) 늘었고, 국내 출생 외국인 주민 자녀는 29만 5천304명으로 5천418명(1.9%) 증가했습니다.지역별로는 17개 모든 시·도에서 증가세가 나타났습니다.전남(10.5%), 울산(8.9%), 경북·충남(8.8%), 충북(8.4%) 등 비수도권의 증가율이 높았습니다.증가 인원은 경기(3만 5천273명), 충남(1만 3천656명), 경남(1만 2천71명), 경북(1만 451명) 순으로 1만 명 이상 늘었습니다.외국인 주민이 가장 많이 거주하는 시·도는 경기(84만 5천74명), 서울(45만 888명), 충남(16만 9천245명), 인천(16만 9천219명), 경남(16만 2천714명) 순입니다.전체 외국인 주민의 56.7%인 146만 5천181명이 수도권에 거주하고 있습니다.시·군·구별로는 안산(10만 9천872명), 화성(8만 1천705명), 시흥(7만 8천444명), 수원(7만 3천232명), 부천(6만 502명) 순으로 상위 5개 지역이 모두 경기도로 나타났습니다.외국인 주민이 1만 명 이상 또는 인구 대비 5% 이상 거주하는 '외국인 주민 집중 거주지역'은 지난해 127곳에서 15곳 늘어난 142곳입니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)