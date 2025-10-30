시진핑 "중미 관계라는 거대한 배, 안정적으로 항해시켜야"

▲ 30일 부산서 만난 도널드 트럼프 미 대통령(좌)과 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 오늘(30일) "중미 관계라는 거대한 배를 안정적으로 항해시켜야 한다"며 미중 간 관세전쟁 확전 자제 기조를 재확인했습니다.시 주석은 오늘 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 미중 정상회담 모두발언에서 "여러 바람, 역풍, 도전에 직면한다고 해도 미중 관계는 올바른 길을 향해 동일한 방향으로 나아가야 한다"며 이같이 말했습니다.시 주석과 트럼프 대통령 간 회담은 '트럼프 1기' 시기인 2019년 6월 일본 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 4개월여 만에 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사된 것입니다.트럼프 대통령과 미국 측 수행단을 향해 "만나게 돼 매우 기쁘다"며 말문을 연 시 주석은 "미중은 (트럼프 대통령의) 재선 이후 세 차례 통화하고, 여러 서한을 교환하며 긴밀한 관계를 유지했다"고 강조했습니다.이어 "미중 관계는 전반적으로 굉장히 안정세"라며 "국가 상황이 항상 다르기 때문에 의견 차이가 있는 것은 불가피하며, 두 경제 대국이 때로 마찰을 빚는 것도 정상적인 것"이라고 역설했습니다.또 "중국의 발전과 부흥은 트럼프 대통령이 추구하는 '미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)' 목표와 상충하지 않는다"면서 "양국은 공동으로 번영할 수 있다"고 주장했습니다.시 주석은 "중국과 미국은 파트너이자 친구가 돼야 하며, 이것은 역사가 주는 교훈이자 현실의 요구"라면서 "앞으로도 트럼프 대통령과 함께 중미 관계의 굳건한 토대를 다지고, 양국 발전을 위한 좋은 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 언급했습니다.아울러 "며칠 전 양국의 경제·무역 협상팀이 협의에서 각자의 주요 관심사를 다루는 데 기본적 합의를 이뤘고, 고무적인 진전을 거뒀다"면서 "이는 오늘 우리의 회담을 위한 필요한 여건을 마련한 것"이라고 덧붙였습니다.시 주석의 이 발언은 양측 무역대표부의 지난 25∼26일 말레이시아 회담을 통해 마련된 협상의 틀 내에서 '확전 자제'의 구체적 방향을 다듬겠다는 의지를 재확인했다는 점에서 의미가 있습니다.트럼프 2기 행정부 출범 이후 미중 관계는 세 자릿수 고율 관세와 무역 통제 조치 등을 주고받으며 급속히 냉각됐으나, 이달까지 다섯 차례 이어진 고위급 무역회담을 통해 공감대를 형성했다는 평가를 받습니다.스콧 베선트 미국 재무부 장관은 말레이시아 회담 후 현지 언론과의 인터뷰에서 중국이 최근 발표한 희토류 수출 통제 강화 시행을 유예하고, 미국은 다음 달 1일 자로 부과를 경고한 대중(對中) 100% 추가 관세를 보류할 것이라고 예고한 바 있습니다.이밖에 시 주석은 세계 각국의 현안을 해결하는 데에 트럼프 대통령이 적극 나서고 있다면서 그를 치켜세우기도 했습니다.시 주석은 "트럼프 대통령은 세계 평화에 진심이고 세계 여러 핫스팟에 대해 관심이 지대하다"며 "가자 휴전협정에도 기여했고 말레이시아에서는 태국·캄보디아 국경과 관련한 협정을 도출했다"고 역설했습니다.그러면서 "중국도 나름대로 캄보디아와 태국 간 국경 문제를 해결하기 위해 역할을 해왔다"며 "중국과 미국은 세계 대국으로서 전 세계 사안에 대해 큰 책임을 지고 있는 두 국가"라고 부연했습니다.시 주석은 또 "양국과 전 세계를 위해서 계속해서 기여하기를 원하며 양국과 세계에 중요한 사안들을 위해서 오늘 좋은 논의가 이어지기를 바란다"면서 "중국과 미국은 주요 국가로서 공동의 책임을 짊어지고, 함께 노력해 더 큰 성과를 만들어낼 수 있을 것"이라고 강조했습니다.이번 회담에는 중국의 안보·외교·경제 실무를 각각 책임지는 최고지도부인 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기, 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관), 허리펑 국무원 부총리와 왕원타오 중국 상무부장(장관), 마자오쉬 외교부 부부장(차관) 등이 시 주석을 수행해 함께 배석했습니다.한편, 11년 만에 한국을 방문한 시 주석은 오늘부터 2박 3일 간 APEC 정상회의 참석과 이재명 대통령과의 한중 정상회담(11월 1일) 등 일정을 소화할 예정입니다.일본 현지 언론은 오는 31일 다카이치 사나에 일본 총리와 시 주석과의 정상회담이 조율 중이라고 보도한 바 있으나, 중국 측은 관련 일정에 대해 "제공할 정보가 없다"고만 입장을 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)