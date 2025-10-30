'무대형 아이돌' 나우즈, 첫 국내 페스티벌 출격…"분위기 힘껏 끌어올릴 것"

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 리브랜딩 후 첫 국내 페스티벌 무대를 찾는다.



나우즈는 오는 11월 2일 인천 파라다이스 시티에서 열리는 '2025 컬러 인 뮤직 페스티벌(2025 Color in Music Festival)'에 스페셜 게스트로 나선다. 나우즈는 특유의 트렌디한 사운드와 멤버들의 남다른 호흡이 돋보이는 고감도 퍼포먼스로 현장 관객들에게 확실한 눈도장을 찍겠다는 각오다.



나우즈는 "그동안 발표했던 곡들의 다양한 무대를 보여드릴 예정이니 많은 기대 부탁드린다. 멋있는 무대로 현장 분위기를 힘껏 끌어올리겠다. 모든 관객분들께서 나우즈의 에너지를 받고 즐기셨으면 좋겠다"고 공연을 앞둔 소감을 밝혔다.



'2025 컬러 인 뮤직 페스티벌'에 이어 나우즈는 오는 11월 8일과 9일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열리는 '워터밤 마카오 2025' 무대에도 오른다. 나우즈는 불과 일주일 간격으로 서로 다른 매력을 지닌 두 페스티벌을 찾아, '하이엔드 퍼포머'라는 수식어에 걸맞은 다채로운 무대 스펙트럼을 선보인다.



첫 미니 앨범 'IGNITION'을 통해 커리어 하이를 달성, 뜨거운 주목을 받는 나우즈는 다양한 국내외 페스티벌 무대를 통해 K-POP의 새로운 흐름을 이끌 '넥스트 바이브 루키'로 자리매김할 전망이다.



사진 : 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)