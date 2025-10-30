뉴진스, 활동 중단 1년째인데…"어도어에는 절대 안 돌아가" 항소

지난해 11월 독자 활동을 선포하고 소속사 어도어를 떠난 그룹 뉴진스 멤버들이 전속계약 효력 판결 1심에서 패소한 이후에도 "어도어로 돌아가지 않겠다"는 뜻을 밝혔다.



30일 오전 서울중앙지법 민사합의41부(정회일 부장판사)는 어도어가 뉴진스 멤버 5인(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)을 상대로 낸 전속계약 유효 확인 소송 선고기일에 "민희진 전 대표의 해임만으로는 어도어가 전속계약을 위반했다고 보기 어렵다"면서 "민희진이 뉴진스의 독립을 위해 여론전을 펼쳤다. 뉴진스 보호 목적이 아니다"라며 어도어의 손을 들어줬다.



가처분 인용에 이어 본안 1심 재판부도 뉴진스와 어도어의 전속계약이 유효하다고 판단했지만 뉴진스는 선고 당일 법무법인을 통해 즉각 항소 계획을 밝혔다.



뉴진스의 소송 대리를 맡은 법무법인(유) 세종은 보도자료를 통해 "멤버들은 법원의 판단을 존중하나, 이미 어도어와의 신뢰 관계가 완전히 파탄된 현 상황에서 어도어로 복귀하여 정상적인 연예활동을 이어가는 것은 불가능하다는 입장"이라면서 "오랜 시간 기다리며 응원해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사하다"는 입장을 전했다.



이번 소송은 뉴진스가 지난해 11월 어도어가 전속계약상의 의무를 다하지 않았다며 계약 해지를 통보하고 독자 활동을 시작하면서 시작됐다.



당시 뉴진스는 하이브와 어도어가 계약을 위반했으며, 이로 인해 신뢰 관계가 무너졌으며 특히 민희진 전 대표의 해임 등 어도어의 경영진 변동으로 인해 기존과 많이 달라져서 함께 할 수 없다는 주장을 했다. 이에 어도어는 계약 관계가 여전히 유효하다고 반박하며 같은 해 12월 전속계약 유효 확인 소송을 제기했다.



어도어는 본안 소송 결론 전까지 뉴진스의 독자 활동을 금지해 달라는 가처분 신청도 제기했다. 당시 법원은 어도어의 가처분 신청을 인용하였고, 뉴진스의 독자 활동은 금지됐다. 특히 법원은 멤버들이 어도어의 동의 없이 활동할 경우 멤버별 활동 1회당 10억 원을 지급해야 한다는 간접 강제 결정을 내리면서 뉴진스의 독자 활동에 완전히 제동을 걸었다.



법원은 올해 8월과 9월 양측에 조정을 권고했으나, 서로의 입장 차를 좁히지 못하면서 최종적으로 합의에 이르지 못하고 오늘(30일) 본안 소송의 선고가 내려지게 된 것이다.



이번 법원의 선고는 장기간 이어진 뉴진스와 어도어 간의 전속계약 분쟁에 있어 중요한 법적 판단이 될 것으로 예측된다. 향후 뉴진스의 활동 방향과 어도어의 운영에 어떤 결과가 나올지 귀추가 주목된다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)