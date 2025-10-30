[날씨] 일교차 유의…오후 전국 하늘 '흐림'

오늘(30일) 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 아침 서울의 최저 기온 7.7도로 쌀쌀하게 출발했는데요.



낮이 되면 아침보다 10도 이상 기온이 껑충 오르겠습니다.



낮과 밤의 일교차가 큰 전형적인 가을 날씨를 보이고 있는 요즘입니다.



아침에 입고 나오신 외투는 낮에는 다소 거추장스럽게 느껴질 수 있어서요.



시간대에 맞는 옷차림으로 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 다소 끼어 있습니다.



오늘 오후가 되면서 하늘 표정 차차 흐려지겠습니다.



낮 기온도 자세히 살펴보시면요.



서울의 낮 최고 기온 18도, 전주 19도, 대구 18도, 부산 21도로 평년보다 높겠습니다.



내일 새벽 제주 지역에 비가 내리겠고요.



밤이 되면 수도권과 강원, 충남 지역에도 비가 내릴 텐데요.



양이 많지는 않겠습니다.



11월의 첫날인 토요일에는 중부와 호남, 제주 지역에 비 예보가 나와 있고요.



비구름이 지나간 뒤에는 반짝 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)