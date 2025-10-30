뉴스

[날씨] 일교차 유의…오후 전국 하늘 '흐림'

작성 2025.10.30
오늘(30일) 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.

오늘 아침 서울의 최저 기온 7.7도로 쌀쌀하게 출발했는데요.

낮이 되면 아침보다 10도 이상 기온이 껑충 오르겠습니다.

낮과 밤의 일교차가 큰 전형적인 가을 날씨를 보이고 있는 요즘입니다.

아침에 입고 나오신 외투는 낮에는 다소 거추장스럽게 느껴질 수 있어서요.

시간대에 맞는 옷차림으로 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.

현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 다소 끼어 있습니다.

오늘 오후가 되면서 하늘 표정 차차 흐려지겠습니다.

낮 기온도 자세히 살펴보시면요.

서울의 낮 최고 기온 18도, 전주 19도, 대구 18도, 부산 21도로 평년보다 높겠습니다.

내일 새벽 제주 지역에 비가 내리겠고요.

밤이 되면 수도권과 강원, 충남 지역에도 비가 내릴 텐데요.

양이 많지는 않겠습니다.

11월의 첫날인 토요일에는 중부와 호남, 제주 지역에 비 예보가 나와 있고요.

비구름이 지나간 뒤에는 반짝 추위가 찾아오겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
