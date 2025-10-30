뉴스

빛의 결, 바람의 결…교감을 통한 추억 소환

이주상 기자
작성 2025.10.30 12:46 조회수
<앵커>

세종대 회화과 이강화 교수의 퇴직기념전이 열리고 있습니다. 주변 일상과 자연을 소재로 작업해 온 이강화 교수는 자연과의 교감을 통해 추억을 소환합니다.

이주상 기자가 취재했습니다.

<기자>

[빛의 결, 바람의 결 / 11월 2일까지 / 세종뮤지엄갤러리]

다양한 모양의 캔버스 위에 비 오는 연못의 풍경이 펼쳐집니다.

연못은 개별 캔버스로 분할되기도 하지만 하나로 합쳐져 전경을 만들어냅니다.

수양버들이 늘어진 연못 풍경은 아예 따로따로 떼어져 각자만의 시선을 보여줍니다.

작가는 자연을 바라보는 우리의 다양한 시선을 화폭에 옮깁니다.

[이강화/세종대학교 교수 : 가만히 있으면 그냥 물의 형태를 잘 모르겠지만, 흘러가면 길이 되잖아요. 그래서 물의 흐름과 그런 것들이 결국 그 물에 투영되는 것이, 빛의 결이고 또 바람의 결인 것 같습니다.]

바람에 몸을 맡긴 강아지풀이 황톳빛 담벼락에 그림자를 드리우며 자신만의 이야기를 풀어냅니다.

찰나의 순간을 포착해 우리의 기억 속 한 장면을 소환하는 겁니다.

한낮을 지나 기울고 있는 태양은 서해 바다 외로운 돌섬을 물결의 빛으로 감싸며 아련한 그리움에 젖어들게 합니다.

[이강화/세종대학교 교수 : 저런 데 한 번 가봤었지 라는 기억이란 것이 있고, 또 거기에 추억이 있고. 그래서 제 그림에는 그리움이 묻어나는 그림이라고 생각할 수도 있어요.]

오래된 철제 의자에 엉컹퀴 꽃이 피어나고, 낡은 가구와 세월의 흔적이 묻어 있는 가방에도 자줏빛 꽃이 만발합니다.

주변의 일상 소재를 강렬하면서도 서정적인 색채로 재해석합니다.

[이강화/세종대학교 교수 : 오래되면 고물인데 그 고물이 저한테는 다시 보물이 될 수가 있고, 그것이 예술이 될 수가 있는, 그런 아주 상당히 재미있고 짜릿 한 순간이죠.]

작가는 건조해 보이지만 따뜻함이 묻어나는 묘사로, 자연과의 교감이 확장되는 체험을 형상화하고 있습니다.

(영상편집 : 황지영, VJ : 오세관)
