APEC 정상회의 앞두고…장관급 한자리에

이번에는 국제미디어센터를 연결해 경주 APEC 소식 더 알아보겠습니다.



김수영 기자, 내일 APEC 정상회의를 앞두고 외교 통상 장관급들이 모였다고요?



내일(31일) APEC 정상회의를 하루 앞두고 오늘 오전 21개 회원, 외교통상 장관들이 모였습니다.



정상회의 최종 점검 성격을 가진 회의를 연 겁니다.



조현 외교부 장관은 개최사에서 경제적 불확실성과 지정학적 긴장, 인구 구조 변화 등에 대한 해결이 필요하다며, 아시아·태평양 지역이 경제 성장의 원동력이자 풍요롭고 지속 가능한 미래를 위한 희망이라고 말했습니다.



오늘 회의에선 내일 정상회의 합의 문서인 이른바 '경주 선언'에 담길 내용도 논의가 되는데, 이와 별도로 AI, 인구 문제와 관련한 공동 성명을 채택하는 방안도 추진됩니다.



오늘 오후 이곳에서 조현 장관과 여한구 통상교섭본부장이 논의 결과에 대한 기자회견을 열 예정입니다.



트럼프 대통령은 오늘 오전 경주를 떠났지만, 일본 총리가 방한하네요?



네, 오늘 다카이치 일본 신임 총리가 우리나라를 방문합니다.



지난 21일 취임한 다카이치 총리는 2박 3일 일정으로 방한하는데요.



오늘 오후 이곳 경주에서 이재명 대통령과 정상회담을 하게 됩니다.



이번 회담의 관심은 이 대통령이 이시바 전 총리와 복원한 한일 간 '셔틀 외교'를 다카이치 총리와도 이어갈 수 있느냐 여부입니다.



다카이치 총리는 강경 보수 성향으로 알려져 있지만, 취임 이후 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사 참배를 보류하는 등 한일 협력을 중시하는 태도를 보이고 있습니다.



이런 가운데, 이 대통령은 오늘 카니 캐나다 총리와도 정상회담을 할 예정입니다.



카니 총리는 김민석 국무총리와 거제 한화조선소를 방문해 안보·국방 분야에 대한 양국의 긴밀한 협력 의지를 과시할 예정입니다.



