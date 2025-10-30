오세훈 "재개발·재건축, 임대주택 의무 비율 융통성 있게"…완화 시사

▲ 오세훈 서울시장이 30일 서울시청 브리핑룸에서 2026년 서울특별시 예산안 기자설명회를 하고 있다.

오세훈 서울시장은 오늘(30일) 주택 공급을 촉진하기 위해 재건축·재개발 등 정비사업에 적용되는 임대주택 의무 공급 비율을 낮추는 방안을 정부에 건의하겠다고 밝혔습니다.오 시장은 이날 오전 서울시청에서 열린 2026년도 예산안 브리핑에서 주택 정책 관련 질문을 받자 "얼마 전 가리봉동 (재개발 현장) 방문 때 조합 관계자가 '경제성이 떨어지는데 임대주택 비율을 줄여줄 수 없느냐'고 간곡히 부탁하시더라"라며 "오늘 아침 회의 때 융통성 있게 대처하자고 얘기했다"라고 말했습니다.그러면서 "과거에 경기가 좋을 때, 부동산 가격이 안정화됐을 때 임대주택 비율과 지금은 다를 수 있는 게 아니겠나"라며 "시민들이 안심할 수 있게 서울시가 할 수 있는 일을 하고, 법을 고치든지 국토교통부가 바꿔야 할 것은 요청하자고 큰 틀에서 방향을 세웠다"고 덧붙였습니다.이와 관련해 최진석 서울시 주택실장은 "법상으로 임대주택 의무 비율이 재개발은 50∼70%, 재건축은 30∼50%로 정해져 있고 서울시는 오랫동안 조례를 통해 50%로 정해왔다"고 설명했습니다.이어 "용적률 상향, 사업성 보정계수 적용, 인허가 기간 단축 등이 정비사업 지원의 외적인 부분이라고 한다면 임대주택 비율은 내적인 부분"이라며 "많은 정비사업자가 건의해 왔던 사항이라 논의해 보는 게 어떻겠냐는 취지"라고 덧붙였습니다.오 시장은 정부의 10·15 부동산 대책으로 서울의 부동산 거래 건수가 줄어 지방세 확보에 어려움이 있느냐는 질문에는 "지방세의 주축을 이루는 취득세가 줄어들 수밖에 없다"며 걱정된다고 답했습니다.다만 "매매가 80% 줄었다고 해서 취득세가 그 정도 비율로 줄어드는 것은 아니고 상속, 증여 등 주택 소유주가 바뀌는 여러 형태가 있어 완충지대가 있다"며 "일정 부분 영향받는 것은 사실이나 대폭 줄어드는 것은 아니므로 그런 점을 고려해 예산을 매우 보수적으로 편성했다"고 설명했습니다.오 시장은 10·15 대책을 두고는 "결코 주택 공급을 촉진하는 것이 아니라 집을 살 수도, 팔 수도 없게 만들고 비용이 많이 들어가는 월세로 갈 수밖에 없게 만들었다"고 재차 비판했습니다.이어 "정부가 어떻게 가든 최대한 거기 맞춰 협업하면서 시민들의 걱정을 덜어 드리고 공급을 촉진해 부동산 가격을 하향 안정화하는 데 우선순위가 맞춰질 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)