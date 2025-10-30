[속보] 트럼프 "많은 것 합의할 것"…시진핑 "미와 협력 준비돼 있다"

▲ 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 회담을 시작해 악수하고 있다.

글로벌 경제·안보의 향배를 가를 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 미·중 정상회담이 30일(한국시간) 시작됐습니다.두 정상은 부산 김해공군기지 나래마루에서 만났습니다.두 정상은 양국 국기가 2개씩 세워진 장소 앞에서 악수한 뒤 양국 고위 각료 등이 함께한 확대 회담을 개시했습니다.트럼프 대통령과 시 주석의 대좌는 트럼프 집권 2기 들어 처음이며, 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 계기에 만난 이후 6년 4개월여 만입니다.이번 회담은 트럼프 2기 행정부 들어 미중 간 격화돼 온 무역 및 관세 갈등 와중에 열린 것입니다.'글로벌 투톱'의 대립이 세계 거의 국가의 경제와 안보에 영향을 미치는 만큼 전 세계의 시선이 이번 회담에서 어떤 결과가 나올지에 쏠려 있습니다.트럼프 대통령은 시 주석과 악수하면서 "다시 만나게 돼서 반갑다"고 했으며, 시 주석도 "나도 그렇다"고 화답했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 매우 성공적인 회담을 할 것이며, 나는 의심하지 않는다"고 말한 뒤 시 주석을 향해 "매우 강경한(tough) 협상가"라면서 "그건 좋지 않다"고 농담하기도 했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 서로를 잘 안다. 항상 훌륭한 관계를 가져왔다"고 했으며, 오늘 중국과의 무역협상에 서명할 수 있냐는 취재진의 질의엔 "그럴 수 있다"고 답했습니다.이어 회담장으로 장소를 옮긴 두 정상은 모두발언으로 회담을 시작했습니다.트럼프 대통령은 "정말 오랜 기간 내 친구였던 이와 함께해 큰 영광"이라며 시 주석을 "매우 기품 있고 존경받는 중국 주석(president)"이라고 칭했습니다.그는 또 "우리는 이미 많은 것들에 합의했으며, 지금 더 많은 것들을 합의할 것이라 생각한다"며 "시 주석은 위대한 나라의 위대한 지도자이며, 난 우리가 오랫동안 환상적인 관계를 가질 것이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.시 주석은 "여러 바람, 역풍, 도전과제가 있다고 해도 미중 관계는 올바른 길을 향해 동일한 방향으로 나아가야 한다"고 말했습니다.그는 또 "미중 관계는 전반적으로 굉장히 안정세를 유지하고 있다"면서도 양국 간 갈등에 대해 "국가 상황이 항상 다르기 때문에 동의하지 않는 경우도 있을 수 있으며, 이는 정상적인 것"이라고 밝혔습니다.시 주석은 이어 "중국은 미국과 협력할 준비가 돼 있으며, 미중은 친구가 돼야 한다"면서 "중국의 발전은 '미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)' 비전과도 함께 간다"고 설명했습니다.시 주석은 또한 트럼프 대통령의 가자지구 전쟁 휴전 도출, 태국-캄보디아 간 국경 관련 협정 성과 등을 거론, "트럼프 대통령은 세계 평화에 진심이고, 세계 여러 핫스팟에 대해 관심이 지대하다"고 평가했습니다.그러면서 "중국 같은 경우에도 나름대로 캄보디아와 태국 간의 국경 문제를 해결하기 위해 역할을 해왔다"며 "중국과 미국은 세계 대국으로서 전 세계 사안에 대해 큰 책임을 지고 있는 두 국가이다. 양국과 전 세계를 위해서 계속해서 기여하기를 원하며 양국과 세계에 중요한 사안들을 위해서 오늘 좋은 논의가 이어지길 바란다"고 말했습니다.두 정상은 모두발언 이후 비공개로 회담을 이어갔습니다.오늘 미중 정상이 지난 5월 합의했다가 8월에 3개월 연장한 '초고율 관세 유예' 조치를 내달 중순 만료를 앞두고 다시 연장하는 데 합의할지 주목됩니다.또 중국이 최근 발표한 희토류 수출통제 강화조치, 트럼프 대통령이 그에 맞서 예고한 100%의 대중국 추가관세 등을 각각 유예할 가능성이 거론됩니다.그와 더불어 미국은 합성마약류 펜타닐의 중국산 원료 밀수출 단속 미비를 이유로 중국에 부과한 20%의 이른바 '펜타닐 관세' 세율을 10%로 낮추고 중국은 미국산 대두 수입을 재개하는 데 각각 동의할 것이라고 최근 미국 언론에 보도된 바 있습니다.미중은 스콧 베선트 재무장관과 허리펑 국무원 부총리간에 25∼26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 고위급 무역회담에서 무역전쟁의 확전을 피하는 내용을 담은 정상 간 합의의 기본 틀에 뜻을 같이한 것으로 알려졌습니다.한편, 한 취재진이 트럼프 대통령에게 "왜 핵 계획을 바꿨느냐, 왜 새로운 추가 핵실험을 하려 하느냐"고 물었지만 트럼프 대통령은 대답하지 않고서 "매우 감사하다"고만 말했습니다.트럼프 대통령이 "매우 감사하다"고 말하는 건 보통 언론과 질의응답을 마무리하겠다는 신호로 받아들여지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)