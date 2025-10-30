박진영, 연말 단독 콘서트 'HAPPY HOUR' 개최…"영원한 딴따라의 내공 있는 파티"

가수 박진영(J.Y. Park)이 오는 12월 단독 콘서트 'HAPPY HOUR'(해피 아워)를 개최하고 2025년 연말을 화려하게 장식한다.



최근 박진영은 11월 5일 새 싱글 'Happy Hour'와 타이틀곡 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)' 발매 소식을 전했다. 이어 30일 오전 10시 공식 SNS 채널에 단독 콘서트 'HAPPY HOUR' 포스터 이미지를 공개하고 2025 송년 공연을 개최한다고 밝혀 이목을 모았다.



박진영의 강렬한 핑크, 레드 도트 무늬 패션이 눈에 띄는 콘서트 포스터에 따르면 그는 12월 13일 오후 6시, 14일 오후 5시 서울 경희대학교 평화의전당에서 두 차례 단독 콘서트를 열고 관객과 만난다. 2024년 12월 데뷔 30주년 기념 단독 콘서트 'Still JYP'(스틸 제이와이피)에서 여전한 에너지, 최고의 딴따라 위엄을 빛낸 '리빙 레전드' 박진영이 약 1년 만에 새 공연으로 본업에 복귀해 올해 연말도 풍성하게 채울 예정이다.



박진영은 떼창을 이끄는 세대불문 히트곡 퍼레이드와 넋 놓고 보게 되는 '영원한 딴따라' 퍼포먼스 내공을 제대로 보여주는 콘서트를 통해 '연말 공연의 황제' 면모를 지키고 있다. 특히 발라드부터 댄스까지 대표곡의 넓은 음악 스펙트럼을 '파티', '1위곡', '그루브', '80년대', '30주년' 등 다양한 주제로 녹여내 매해 특색 있는 공연을 선보인 만큼 2025 단독 콘서트 'HAPPY HOUR' 역시 어떤 테마로 펼쳐질지 열렬한 기대를 모은다.



이번 콘서트 티켓 예매는 11월 3일 오후 2시부터 티켓링크, 예스24, NOL 티켓에서 진행된다. 자세한 사항은 추후 박진영 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.



한편 박진영은 11월 5일 오후 6시 새 싱글 'Happy Hour'와 타이틀곡 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)'를 발표한다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)