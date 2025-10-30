NCT 도영·정우, 같은 날 군 입대…"별도의 행사 없이 조용한 입소"

그룹 NCT 멤버 도영(29)과 정우(27)가 동시에 병역의무를 이행한다.



30일 소속사 SM엔터테인먼트는 공식 입장문을 통해 "NCT 멤버 도영과 정우가 오는 12월 8일 훈련소에 입소, 병역의무를 이행한다"고 밝혔다. 도영은 육군 현역병으로, 정우는 육군 군악대 합격 통지를 받아 복무를 시작할 예정이다.



소속사는 입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않을 것임을 알렸다. SM은 "다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가주시길 부탁드린다"고 당부했다.



이어 "도영과 정우가 병역의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 변함없는 사랑과 응원 부탁드리겠다"고 팬들에게 전했다.



도영은 2016년 NCT U로, 정우는 2018년 NCT U로 데뷔하여 K팝 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 두 사람은 NCT 127의 주요 멤버로 활동하였으며, 유닛 그룹 NCT 도재정을 결성하여 활동하는 등 그룹 활동과 솔로 활동을 활발하게 이어왔다. 도영은 지난해 4월 솔로 데뷔를 한 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)