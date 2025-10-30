김민종, '피렌체'로 20년 만에 스크린 복귀…삶의 굴곡을 담은 열연

배우 김민종, 예지원 주연의 영화 '피렌체'가 11월 26일 개봉을 확정했다.



개봉 확정과 함께 이탈리아 피렌체를 상징하는 산타 마리아 델 피오레 성당, 일명 두오모의 섬세하고 거대한 자태가 돋보이는 '두오모' 포스터를 공개했다.



'피렌체'는 중년의 남자 석인이 상실의 끝, 젊은 시절 자신의 열정이 숨 쉬던 피렌체의 햇살 아래 다시 피어나는 치유의 서사를 그린 로드무비다. 전작 '그대 어이가리'로 세계 영화제 56개상을 수상하며 주목받은 이창열 감독이 메가폰을 잡았다. 감독은 인생의 중턱에서 마주하는 삶의 의미와 방향성이라는 진지한 물음을 절제된 미학으로 표현했다.



최근 열린 2025 글로벌 스테이지 할리우드 영화제에 초청돼 작품상, 각본상, 감독상까지 3개상을 수상하기도 했다.



'피렌체'로 20년 만에 스크린으로 복귀한 김민종은 주인공 석인 역을 맡아 깊은 삶의 굴곡과 미묘한 감정의 파동을 따라가는 내면의 여정을 섬세하게 연기했다. 이창열 감독은 "김민종의 연기가 캐릭터에 생명력을 불어넣었다"며 극찬을 아끼지 않았다.



예지원은 피렌체의 삶과 자유를 상징하는 캐릭터로서 능숙한 이탈리아어 연기를 선보였다. 또한 이탈리아의 풍경 속에 한국적 정서가 녹아있는 춤을 선보이기도 했다.



'피렌체'는 이탈리아 피렌체 전역 현지에서 올로케이션으로 촬영했다. 영화 '범죄도시4', '공조', '황해'의 이성제 촬영감독이 참여해 시간에 잠긴 석조 건물, 아르노 강변의 석양, 고즈넉한 골목 등 단테가 살았던 도시의 아름다움을 고스란히 담아냈다.



'피렌체'는 11월 26일 극장에서 만나볼 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)