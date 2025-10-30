GM, 3천300명 해고 계획…LG엔솔 합작 공장 일시 가동중단

▲ 미국 GM 공장

미국 자동차업체 제너럴모터스가 내년 1월부터 미시간, 오하이오, 테네시주의 공장들에서 3천300명 이상을 해고할 계획이라고 현지시간 29일 밝혔습니다.이 중 1,700명 이상은 무기한 해고되며, 1,500명 이상은 내년 중반께 복귀할 것으로 예상됩니다.월스트리트저널 등 외신들은 제너럴모터스가 성명을 통해 "단기적인 전기차(EV) 보급 속도 둔화와 규제 환경 변화에 대응해 전기차 생산능력을 조정하고 있다"며 이러한 해고 계획을 밝혔다고 보도했습니다.우선 제너럴모터스와 LG에너지솔루션의 배터리 합작법인인 얼티엄셀즈가 내년 1월 5일부터 오하이오주 워런과 테네시주 스프링힐에 있는 배터리 공장을 가동 중단한 뒤 내년 중반 생산을 재개할 계획입니다.이에 따라 워런 공장에서 1,400명이 무기한 해고되고 스프링힐 공장에서 710명이 일시 해고될 것으로 보입니다.또한 디트로이트의 전기차 전용 조립공장 '팩토리제로'가 지난여름 가동 중단에 들어가면서 3천400명이 일시 해고된 상태인데 이 중 1천200명은 무기한 해고될 예정입니다.블룸버그는 이번 감원을 전기차 시장의 급격한 둔화 속에서 전기차 생산을 축소하는 광범위한 구조조정의 일환으로 해석했습니다.미국 내 전기차 판매 성장세는 트럼프 행정부가 지난 9월 최대 7천500달러의 소비자 세액공제를 끝내기 이전부터 둔화하는 추세를 보였습니다.제너럴모터스는 테슬라에 이어 미국에서 배터리 전기차를 많이 판매하고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)