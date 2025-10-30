이 대통령, 캐나다 총리와 오늘 회담…5개월 만에 상호 방문

▲ 이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 대통령 주최 정상 특별만찬에 앞서 마크 카니 캐나다 총리를 영접하고 있다.

이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 방한한 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담과 오찬을 합니다.이 대통령은 오늘(30일), 카니 총리와 안보와 국방, 경제안보, 에너지 공급망, AI(인공지능), 핵심광물, 문화·인적교류 등 상호 관심사에 대해 논의합니다.대통령실은 "이 대통령은 회담과 오찬에서 다자간 대화의 장을 주도하고, 공동의 가치와 이익을 확장하는 '협력의 가교' 역할을 굳건히 하겠단 의지를 피력할 예정"이라고 설명했습니다.카니 총리는 이후, 김민석 국무총리와 함께 거제 한화조선소 시찰에 동행, 안보·국방 분야에 대한 양국의 긴밀한 협력 의지도 전달한단 계획입니다.캐나다는 한국전쟁 참전국으로 우리의 전통적 우방국이자 안보·경제·문화 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력해 온 '포괄적 전략 동반자'입니다.앞서 이 대통령은 취임 직후인 지난 6월, 캐나다 캘거리에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석해 카니 총리를 만났습니다.이번 카니 총리의 공식 방한으로 양국 정상의 상호 방문이 5개월 만에 완성됐습니다.이번 방한에는 다이애나 폭스 카니 여사와 데이비드 맥귄티 국방장관, 마닌더 시두 국제통상부 장관도 함께했습니다.카니 여사는 전날 이 대통령의 부인 김혜경 여사와 경주에서 열린 한복 패션쇼를 관람하기도 했습니다.앞서 카니 총리를 예우하고자 전날 공항에서는 김진아 외교부 2차관이 영접에 나서기도 했습니다.(사진=연합뉴스)