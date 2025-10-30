삼성전자 3분기 영업익 12.2조…HBM3E 호조에 실적 급등

삼성전자는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 12조 1천661억 원으로 지난해 동기보다 32.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(30일) 공시했습니다.



이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 10조 4천832억 원을 16.1% 상회했습니다.



매출은 86조 617억 원으로 작년 동기 대비 8.8% 증가하며 역대 최대 분기 매출을 기록했습니다.



순이익은 12조 2천257억 원으로 21% 늘었습니다.



사업부별로 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 33조 1천억 원, 영업이익 7조 원을 기록했습니다.



메모리는 HBM3E 판매 확대와 DDR5, 서버용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등의 수요 강세로 사상 최고 분기 매출을 기록했습니다.



영업이익은 제품 가격 상승과 전 분기 발생했던 재고 관련 일회성 비용이 감소하면서 큰 폭으로 개선됐습니다.



특히 HBM3E는 전 고객 대상으로 양산 판매 중이라고 삼성전자는 설명했습니다.



삼성전자는 그간 5세대 제품인 HBM3E 12단을 '큰손' 엔비디아에 납품하기 위해 공을 들여왔습니다.



삼성전자는 또 6세대인 HBM4에 대해 샘플을 요청한 모든 고객사에 샘플을 출하했다고 밝혔습니다.



시스템LSI는 주요 고객사의 프리미엄 라인업에 시스템 온 칩(SoC)을 안정적으로 공급했으나, 시장 전반의 재고 조정과 계절적 수요 둔화로 실적은 정체됐습니다.



파운드리는 첨단공정 중심으로 분기 최대 수주 실적을 달성했으며, 일회성 비용이 감소하고 라인 가동률이 개선되면서 전 분기 대비 실적이 개선됐습니다.



디바이스 경험(DX) 부문은 폴더블 신모델 출시 효과와 견조한 플래그십 스마트폰 판매 등으로 매출 48조 4천억 원, 영업이익 3조 5천억 원을 기록했습니다.



모바일경험(MX)은 Z폴드7 판매 호조로 전 분기 및 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 성장했습니다.



영상디스플레이(VD)는 Neo QLED, OLED, 대형 TV 등 프리미엄 제품 판매가 견조했으나, TV 시장 수요 정체와 경쟁 심화로 전 분기 대비 실적이 감소했습니다.



생활가전은 계절적 비수기 진입과 미국 관세 영향으로 전 분기 대비 영업이익이 감소했습니다.



하만은 소비자 오디오 제품 판매 호조와 전장 부문의 매출 확대로 매출 4조 원, 영업이익 4천억 원을 기록했습니다.



디스플레이는 중소형의 경우 플래그십 스마트폰의 견조한 수요와 신제품 출시 대응으로 판매가 확대되며 매출 8조 1천억 원, 영업이익 1조 2천억 원을 올렸습니다.



삼성전자는 4분기에 인공지능(AI) 산업의 급속한 성장으로 인해 DS, DX 부문 모두 새로운 시장 기회가 열릴 것으로 예상한다고 밝혔습니다.



메모리의 경우 D램은 AI 및 서버 수요에 적극 대응할 계획으로 HBM3E와 고용량 서버 DDR5 제품 중심으로 판매를 확대할 계획입니다.



시스템LSI는 프리미엄용 SoC와 이미지센서 판매 확대를 추진합니다.



파운드리는 2나노 양산을 본격화하고 가동률 향상 및 원가 개선을 통해 실적 개선을 이어갈 예정입니다.



이에 더해 2026년에는 AI 투자 확대로 반도체 경기 호조가 지속될 것으로 예상했습니다.



특히 HBM4 수요 또한 증가할 것으로 전망돼 1c 캐파 확대를 통해 적극 대응할 예정입니다.



삼성전자는 HBM 판매를 지속 확대하고 차별화된 성능 기반의 HBM4 양산에 집중할 방침입니다.



또한, AI용 DDR5, LPDDR5x, GDDR7 등 고부가 가치 제품 판매 비중을 확대할 계획입니다.



파운드리는 2나노 신제품과 HBM4 베이스 다이 양산에 집중하며 미국 테일러 팹을 2026년부터 본격적으로 가동할 예정입니다.



삼성전자는 미래 성장을 위해 연구개발 투자를 지속하며 3분기 누계 기준 역대 최대인 26조9천억원의 연구개발비를 집행했습니다.



환율의 경우 전 분기 대비 원화 강세로 달러 거래 비중이 높은 DS 부문에서 소폭 부정적 영향이 있었으나, DX 부문에서 일부 긍정적 영향이 발생해 전사 전체 영업이익에 미치는 영향은 미미했다고 삼성전자는 설명했습니다.