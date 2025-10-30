추경호, '계엄 해제 방해 의혹' 내란 특검 소환…"정치 탄압"

▲ 국민의힘 추경호 전 원내대표가 30일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 비상계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹과 관련해 오늘(30일) 내란 특검에 피의자 신분으로 처음으로 출석했습니다.추 의원은 직권남용 및 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 오늘 오전 9시 53분쯤 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초동 서울고검 청사에 도착했습니다.추 의원은 청사로 들어서기 전 취재진과 만나 "무도한 정치 탄압에 굴하지 않고 당당히 맞서겠다"고 말했습니다.이어 "계엄 당일 총리·대통령과 통화 뒤 의총 장소를 당사에서 국회로 바꾸고, 의원들과 함께 국회로 이동했다"며 "만약 대통령과 공모해 표결을 방해했다면 계속 당사에서 머물지, 왜 국회로 의총 장소를 바꾸고 국회로 이동했냐"고 혐의를 부인했습니다.지난해 12월 3일 비상계엄 당시 국민의힘 의원 108명 중 이튿날 새벽 계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 의원은 18명에 그쳤습니다.국민의힘 원내대표였던 추 의원은 당시 국민의힘 비상 의원총회 장소를 여러 차례 변경해 의도적으로 국회 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹이 제기됐습니다.추 의원은 당시 의총 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 세 차례 변경했는데, 이 과정에서 윤석열 전 대통령과 한덕수 전 국무총리 등과 통화한 사실도 드러났습니다.앞서 특검팀은 의혹과 관련해 추 의원 사무실 등을 압수수색하고, 국민의힘 의원과 당직자 등에 대한 조사를 이어왔습니다.추 의원은 표결 방해 의도나 행위는 없었고, 당시 국회 통제 상황에 따라 의총 장소를 변경했다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)