장동혁 "특검, 손잡이 없는 칼날 휘둘러…해산될 정당은 민주당"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 30일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실 인근에서 열린 긴급 현장 의원총회에서 발언하고 있다.

국민의힘이 조은석 특검 사무실 앞에서 긴급 의원총회를 열고 3대 특검을 강하게 비판했습니다.장동혁 대표는 "이재명 정권의 특검은 생명이 다했다"며 "손잡이 없는 칼날을 휘두르고 있다"고 말했습니다.장 대표는 "민중기 특검은 스스로 저지른 죄 때문에 생명을 다했고, 조은석 특검은 한덕수 전 총리와 박성재 전 법무장관의 영장이 기각되면서 생명이 다했다"고 주장했습니다.이어 "이명혁 특검은 그토록 민주당이 외치던 수사 외압 의혹 관련자 모두의 영장이 기각됐다"고 지적했습니다.장 대표는 특검이 추경호 전 원내대표를 수사하는 사안에 대해서도 잘못됐다고 주장했습니다.추 전 원내대표는 12·3 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 받고 있습니다.장 대표는 "국회의원의 표결권은 국회의원 각자에게 부여된, 헌법이 부여한 가장 고유한 권한"이라며 "사법적으로 재단하는 것은 가능하지 않다"고 설명했습니다.그러면서 "국민의힘에서 무엇을 막았고, 무엇을 했다는 것입니까"라고 반문했습니다.장 대표는 "지금 해산될 정당은 민주당"이라며 "진정 지금 국민이 바라는 것은, 이재명에 대한 5개 재판을 즉시 재개하는 것"이라고 강조했습니다.주진우 의원도 오늘(30일) 규탄사에서 "(12·3 계엄 해제 표결 당시) 당시 이재명 대통령의 표결을 돕기 위해서 국회 본회의장 들어올 때까지 의결 정족수를 넘겼는데도 표결하지 않고 질질 끈 것은 우원식 국회의장"이라고 지적했습니다.주 의원은 "국회를 지역구를 둔 김민석 국무총리도 표결에 참여하지 않았다"며 "이것은 왜 수사를 안 합니까?"라고 비꼬았습니다.(사진=연합뉴스)