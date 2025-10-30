"한국 핵잠수함 건조 승인…필리조선소서 건조"

<앵커>



미국 트럼프 대통령이 한국이 핵 추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다고 밝혔습니다. 어제(29일) 한미 정상회담에서 핵 추진 잠수함 문제를 논의한 지 하루 만에 나온 결정입니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령이 한국 시간 아침 일찍 소셜 미디어 트루스소셜에 핵 추진 잠수함 건조를 승인했다는 글을 올렸습니다.



트럼프 대통령은 한국이 3천500억 달러를 투자하기로 한 점 등을 언급하며 한미 군사동맹은 어느 때보다 강력하다고 말했습니다.



그러면서 한국이 현재 보유한 구식 디젤 잠수함 대신 핵 추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다고 밝혔습니다.



어제 이재명 대통령은 한미 정상회담에서 "핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해 달라"고 요청했는데 트럼프 대통령이 즉각 응답한 셈입니다.



[이재명 대통령 : 디젤 잠수함이 잠항 능력이 떨어지기 때문에 북한이나 아니면 중국 쪽 잠수함 추적활동이 제한이 있습니다.]



핵 추진 잠수함을 개발해 운용하려면 소형 원자로와 농축우라늄 연료를 확보해야 하는데 이를 위해서는 미국 동의가 필수적인 것으로 전해졌습니다.



트럼프 대통령은 곧바로 한국은 필라델피아 조선소에서 핵 추진 잠수함을 건조할 예정이라면서 미국 조선업이 곧 활기를 되찾을 것이라고 말했습니다.



트럼프 대통령이 말한 필라델피아 조선소는 한화오션이 인수한 곳으로 한미 조선협력의 상징과 같은 곳입니다.



이런 가운데 헤그세스 미 국방장관은 이재명 정부가 전시작전통제권 전환을 추진하는 것에 대해 훌륭한 일이라고 언급했습니다.



헤그세스 장관은 한국이 더 주도적인 역할을 해야 한다고 강조했는데, 미국의 부담을 줄여나가는 미국 우선주의 안보정책과 같은 맥락으로 풀이됩니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 채철호)