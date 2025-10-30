100만 게임 유튜버 살인미수 일당 구속…"도주 우려"

▲ 인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 살해하려 한 남성 2명이 29일 인천 미추홀구 인천지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 살해하려 한 일당이 구속됐습니다.인천 연수경찰서는 오늘(30일) 살인미수와 공동감금 등 혐의로 A 씨 등 20대와 30대 남성 2명이 구속됐다고 밝혔습니다.인천지법 유아람 영장 전담 부장판사는 어제 오후 A 씨 등의 구속영장심사를 진행한 뒤 "도주할 우려가 있다"며 구속 영장을 발부했습니다.A 씨 등은 지난 26일 밤 10시 40분쯤 인천시 연수구 송도동의 한 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버를 차량에 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.이들은 피해자에게 돈을 주겠다며 부른 후 피해자를 차량에 태워 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐습니다.경찰은 피해자의 신고를 받고 차량을 추적해 4시간 만에 충남에 있던 A 씨 일당을 현행범으로 체포했습니다.피해자는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.구독자 100만 가량의 게임 유튜버인 피해자는 "A 씨 등으로부터 받을 돈이 있다"는 취지로 경찰에 진술한 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)