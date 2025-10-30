경제계 "한미 관세 협상 환영…외환시장 안정·기업 경쟁력 강화 계기"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령

경제계는 한미 관세 협상 타결과 관련해 "금융 패키지를 포함한 폭넓은 합의에 이른 데 대해 진심으로 환영한다"고 밝혔습니다.한국경제인협회는 오늘(30일) 논평에서 "이번 협상은 양국 대통령의 리더십 아래 달성한 중요한 외교·경제 성과"라며 "한미 양국이 상호 이익과 공동 번영이라는 대원칙을 공유하고 있음을 재확인시켰다"고 말했습니다.한경협은 "자동차, 자동차 부품, 의약품 등 주요 품목에서 한국 기업들이 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 조건의 관세를 적용받게 된 점은 우리 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것"이라며 "금융투자가 국내 외환시장에 미치는 영향을 최소화한 점도 시장 안정 차원에서 높이 평가한다"고 강조했습니다.그러면서 "한국 경제계는 이번 협상이 미래 산업 협력 기반 확장, 첨단기술·조선·에너지 등 전략 분야 공동투자 확대 등을 통해 한미 경제 동맹을 한 단계 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"면서 "한경협도 한국의 대표 대미 경제협력 창구로서 이번 합의가 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.한미는 전날 총 3천500억 달러의 대미 투자금 중 2천억 달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억 달러로 제한하기로 합의했습니다.상호관세 세율은 15%로 유지하고 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하하기로 했습니다.반도체의 경우 대만과 대비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)