경제계 "한미 관세 협상 환영…외환시장 안정·기업 경쟁력 강화 계기"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령
경제계는 한미 관세 협상 타결과 관련해 "금융 패키지를 포함한 폭넓은 합의에 이른 데 대해 진심으로 환영한다"고 밝혔습니다.
한국경제인협회는 오늘(30일) 논평에서 "이번 협상은 양국 대통령의 리더십 아래 달성한 중요한 외교·경제 성과"라며 "한미 양국이 상호 이익과 공동 번영이라는 대원칙을 공유하고 있음을 재확인시켰다"고 말했습니다.
한경협은 "자동차, 자동차 부품, 의약품 등 주요 품목에서 한국 기업들이 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 조건의 관세를 적용받게 된 점은 우리 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것"이라며 "금융투자가 국내 외환시장에 미치는 영향을 최소화한 점도 시장 안정 차원에서 높이 평가한다"고 강조했습니다.
그러면서 "한국 경제계는 이번 협상이 미래 산업 협력 기반 확장, 첨단기술·조선·에너지 등 전략 분야 공동투자 확대 등을 통해 한미 경제 동맹을 한 단계 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"면서 "한경협도 한국의 대표 대미 경제협력 창구로서 이번 합의가 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.
한미는 전날 총 3천500억 달러의 대미 투자금 중 2천억 달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억 달러로 제한하기로 합의했습니다.
상호관세 세율은 15%로 유지하고 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하하기로 했습니다.
반도체의 경우 대만과 대비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 했습니다.
