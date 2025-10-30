독도는 일본 영토?…네이버 AI 오류 논란

이미지 확대하기

▲ 네이버 AI가 '독도=일본 영토'로 표기한 화면

국내 최대 포털사이트 네이버의 인공지능(AI) 검색 서비스가 일본 주요 영토에 독도를 포함시켜 논란이 일고 있습니다.일본 정부의 독도 영유권 왜곡이 국제사회에서 지속되는 가운데, 한국 대표 플랫폼에서까지 오류가 발생했다는 점에서 비판이 제기됩니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(30일) 자신의 SNS에서 "네티즌 제보로 확인한 결과 네이버 검색창에 '일본영토' 또는 '일본 영토'를 입력하면 "일본의 영토는 독도(다케시마), 북방영토, 센카쿠 열도 등으로 구성돼 있다"는 답변을 내놨다"고 밝혔습니다.일부 답변에서는 독도를 일본 영토 항목에 포함하고 "한국과 영유권 분쟁 중"이라는 표현도 사용했다고 전했습니다.독도 연구·홍보 활동을 이어온 서 교수는 "챗GPT 등 해외 AI에서 독도를 분쟁지역으로 표기하는 문제는 지속해 항의해 왔지만, 국내 대표 포털에서 이 같은 오류가 나온 건 매우 심각한 일"이라며 "네이버는 즉시 시정하고 철저히 검증해야 한다"고 지적했습니다.서 교수는 "국가적으로 민감하고 중요한 주제인 만큼 국내 플랫폼이 먼저 역사적 사실을 정확히 반영해야 한다"며 "특히 해외 이용자가 많은 만큼, 한국 서비스에서 잘못된 정보가 전파되는 일이 없어야 한다"고 강조했습니다.그는 "인공지능 시대에는 국제 여론전의 무대가 검색창과 알고리즘으로 확대됐다"며 "정부·학계·시민사회가 함께 다국어 정보 확산에 나서야 한다. 독도 정보의 글로벌 업데이트 전략을 재점검할 시점"이라고 덧붙였습니다.한편, 오늘 오전 네이버 검색창에 '일본영토'를 입력한 결과 AI 브리핑이 나오지 않는 것으로 확인됐습니다.네이버 관계자는 언론 통화에서 "이날 오전 일부 매체에 보도된 즉시 일본 영토에 대한 AI 브리핑을 삭제했다"며 "향후 이 같은 오류가 일어나지 않도록 더욱 주의 깊게 살피겠다"고 말했습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)