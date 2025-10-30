김민재 결장·케인 멀티골…바이에른 뮌헨, 포칼 16강 안착

▲ 해리 케인의 골 세리머니

국가대표 수비수 김민재가 결장한 가운데 독일프로축구 분데스리가의 강호 바이에른 뮌헨이 독일축구협회(DFB) 포칼 16강에 안착했습니다.뮌헨은 30일(한국시간) 독일 쾰른의 라인에네르기 슈타디온에서 열린 2025-2026 DFB 포칼 2라운드(32강)에서 멀티 골을 폭발한 골잡이 해리 케인의 활약을 앞세워 FC 쾰른을 4-1로 제압했습니다.DFB 포칼을 20회 제패한 역대 최다 우승팀 뮌헨은 2019-2020시즌 이후 6년 만의 정상을 향해 순항했습니다.특히 뮌헨은 이날 경기 승리로 공식전 14연승 질주를 이어갔습니다.뮌헨은 분데스리가에서 개막 8연승으로 선두(승점 24)를 달리고 있고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서도 리그 페이즈 3연승 중입니다.포칼에서도 8월 3부 팀 베엔 비스바덴과의 1라운드에 이어 연승을 거두었습니다.여기에 리그 개막 직전 8월 독일 슈퍼컵에서 슈투트가르트를 2-1로 꺾은 것을 포함해 공식전 14경기에서 모두 승리했습니다.뮌헨의 김민재는 교체 명단에 포함되었으나 출전하지는 않았습니다.김민재는 이번 시즌 리그 4경기를 포함해 공식전 9경기에 출전했고, 선발로 나선 건 4경기입니다.분데스리가 중위권 팀인 쾰른에 전반 31분 먼저 한 골을 내준 뮌헨은 전반 36분 루이스 디아스, 2분 뒤 케인의 연속 골로 전세를 뒤집었습니다.케인이 후반 19분 한 골을 더해 도망갔고, 후반 27분 마이클 올리세의 쐐기 골이 나왔습니다.이번 시즌 분데스리가 8경기에서 12골을 몰아쳐 득점 선두를 달리는 케인은 포칼에서도 2경기 연속 멀티 골을 폭발해 매서운 골 감각을 뽐냈습니다.마인츠의 이재성은 같은 분데스리가 팀인 슈투트가르트와의 2라운드에 선발로 출전해 후반 15분까지 뛰었으나 팀의 0-2 패배를 막지 못했습니다.디펜딩 챔피언 슈투트가르트는 전반 6분 루카 하케스, 후반 28분 아타칸 카라조르의 연속 골에 힘입어 완승하고 16강에 진입했습니다.정우영이 속한 분데스리가의 우니온 베를린은 2부 팀인 아르미니아 빌레펠트와 연장전 끝에 2-1로 이겼습니다.두 팀이 전반 한 골씩 주고받은 뒤 팽팽한 균형이 이어진 연장 후반 1분 우니온 베를린의 다닐료 두키가 결승 골의 주인공이 되었습니다.정우영은 후반 15분 선발 공격수 일리야스 안사 대신 투입돼 끝까지 뛰며 승리에 힘을 보탰습니다.16강전은 12월 초 열릴 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)