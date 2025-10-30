황희찬 시즌 첫 도움…울버햄튼, 첼시에 져 리그컵 16강 탈락

▲ 첼시와의 카라바오컵 4라운드에 출전한 황희찬(오른쪽)

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 울버햄튼의 공격수 황희찬이 첼시와의 리그컵(카라바오컵) 경기에서 시즌 첫 도움을 작성했지만 팀은 탈락했습니다.황희찬은 30일(한국시간) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 첼시와의 2025-2026 카라바오컵 4라운드(16강)에 선발 출전해 팀이 0-3으로 뒤지던 후반 3분 톨루 아로코다레의 만회 골을 도왔습니다.이번 시즌 황희찬의 첫 도움입니다.8월 31일 에버턴과의 EPL 3라운드에서 시즌 첫 골을 터뜨렸던 황희찬은 이후 공식전 공격 포인트를 추가하지 못하다가 두 달 만에 도움을 작성하며 시즌 전체 공격 포인트를 2개(1골 1도움)로 늘렸습니다.하지만 울버햄튼은 첼시에 3-4로 패해 8강에는 오르지 못했습니다.EPL에서 최하위인 20위(승점 2)에 처져 있는 울버햄튼은 9위(승점 14) 팀인 첼시에 전반 5분 안드레이 산투스를 시작으로 전반 15분 타이리크 조지, 전반 41분엔 이스테방에게 연속 골을 얻어맞으며 끌려다녔습니다.그러다가 후반 3분 황희찬이 발판을 놓은 만회 골이 터졌습니다.황희찬이 상대 진영 중앙에서 드리블해 나가다가 왼쪽의 아로코다레에게 패스를 보냈고, 아로코다레가 페널티 지역 안으로 들어와 오른발 슛으로 골문을 열었습니다.후반 8분 상대 로메오 라비아를 깊은 태클로 넘어뜨린 뒤 토신 아다라비오요와 거친 신경전을 벌여 경고를 받은 황희찬은 후반 23분 예르겐 스트란드 라르센으로 교체되었습니다.울버햄튼은 후반 28분 다비드 묄러 볼페가 골을 보태 한 골 차로 압박했으나 후반 44분 제이미 기튼스의 쐐기포가 터지며 첼시 쪽으로 승부의 추가 기울었습니다.울버햄튼은 후반 추가 시간 묄러가 한 골을 보탠 것에 만족해야 했습니다.첼시는 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 자리를 비웠다가 후반 교체 투입돼 복귀전에 나선 공격수 리암 델랍이 후반 41분 경고 누적으로 퇴장당하는 악재에도 리드를 지켜내고 8강에 올랐습니다.2부 챔피언십 스완지시티의 엄지성은 EPL 맨체스터 시티(맨시티)와의 경기 교체 명단에 포함됐으나 끝내 부름을 받지 못했습니다.3라운드에서 EPL 팀인 노팅엄 포리스트를 잡았던 스완지시티는 이날은 맨시티에 1-3으로 져 8강 진출이 불발되었습니다.지난 시즌 카라바오컵 우승팀인 뉴캐슬은 손흥민(LAFC)의 전 소속팀 토트넘을 2-0으로 꺾고 타이틀 방어를 향해 한 발 더 다가섰습니다.뉴캐슬엔 우리나라 2007년생 공격수 박승수가 속해있지만, 1군 경기엔 나서지 못하고 있습니다.지난 시즌 EPL 우승, 리그컵에선 준우승을 차지했으나 이번 시즌엔 부진을 겪는 리버풀은 크리스털 팰리스에 0-3으로 완패하며 탈락했습니다.현재 EPL 선두(승점 22) 팀인 아스널은 EPL 중하위권 팀인 브라이턴을 2-0으로 누르고 8강에 안착했습니다.8강전은 12월 중순 개최될 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)